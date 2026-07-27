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Final Fantasy 17, i fan hanno deciso chi dovrebbe crearlo e Yoshi-P di Square Enix ne parla

Naoki 'Yoshi-P' Yoshida di Square Enix sa bene che i fan vogliono una persona specifica a capo dello sviluppo di Final Fantasy 17. Parliamo di Naoki Hamaguchi.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/07/2026
Squall

I fan di Square Enix si stanno chiedendo quando la compagnia annuncerà Final Fantasy 17. Certo, sono in arrivo Final Fantasy Resonance e Final Fantasy 7 Revelation, ma gli appassionati desiderano un nuovo titolo che offra qualcosa di nuovo.

Dovremo probabilmente attendere ancora un po' prima di avere informazioni. Nel frattempo, i fan stanno esprimendo le proprie preferenze riguardo a chi dovrebbe essere il director di Final Fantasy 17 e Naoki 'Yoshi-P' Yoshida - capo di Final Fantasy 14 - ha commentato la cosa.

Chi dovrebbe guidare Final Fantasy 17

Durante il Final Fantasy 14 Fan Fest, Yoshida ha dichiarato di essere consapevole che i fan vorrebbero Naoki Hamaguchi, ovvero il director di Final Fantasy 7 Rebirth e Revelation, a capo di Final Fantasy 17. I due erano sul palco e il tutto è andato come potete vedere nel video qui sotto.

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In breve, Yoshi-P ha svelato di ricevere spesso commenti del tipo: "Voglio che Hamaguchi sviluppi Final Fantasy 17". Yoshi-P ha continuato spiegando che è perfettamente consapevole di quanto grande sia questo complimento ma ha suggerito ad Hamaguchi di non rispondere.

I remake di Final Fantasy 6, 8 e 9 potrebbero richiedere una suddivisione in 4 o 5 giochi ciascuno I remake di Final Fantasy 6, 8 e 9 potrebbero richiedere una suddivisione in 4 o 5 giochi ciascuno

Considerando che Hamaguchi sarà impegnato fino al prossimo anno su Final Fantasy 7 Revelation, gli aggiornamenti e potenziali contenuti aggiuntivi, è chiaro che se fosse al lavoro anche sul 17esimo capitolo questo sarebbe ancora nelle primissime fasi di concettualizzazione.

Non ci resta che attendere e vedere, nei prossimi anni, cosa Square Enix deciderà di fare. Segnaliamo infine che il director di Final Fantasy 7 Revelation sa che gli utenti si stanno stancando dei giochi a mondo aperto.

#Square Enix
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