Final Fantasy 17, i fan hanno deciso chi dovrebbe crearlo e Yoshi-P di Square Enix ne parla

Dovremo probabilmente attendere ancora un po' prima di avere informazioni. Nel frattempo, i fan stanno esprimendo le proprie preferenze riguardo a chi dovrebbe essere il director di Final Fantasy 17 e Naoki 'Yoshi-P' Yoshida - capo di Final Fantasy 14 - ha commentato la cosa.

I fan di Square Enix si stanno chiedendo quando la compagnia annuncerà Final Fantasy 17 . Certo, sono in arrivo Final Fantasy Resonance e Final Fantasy 7 Revelation, ma gli appassionati desiderano un nuovo titolo che offra qualcosa di nuovo.

Chi dovrebbe guidare Final Fantasy 17

Durante il Final Fantasy 14 Fan Fest, Yoshida ha dichiarato di essere consapevole che i fan vorrebbero Naoki Hamaguchi, ovvero il director di Final Fantasy 7 Rebirth e Revelation, a capo di Final Fantasy 17. I due erano sul palco e il tutto è andato come potete vedere nel video qui sotto.

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In breve, Yoshi-P ha svelato di ricevere spesso commenti del tipo: "Voglio che Hamaguchi sviluppi Final Fantasy 17". Yoshi-P ha continuato spiegando che è perfettamente consapevole di quanto grande sia questo complimento ma ha suggerito ad Hamaguchi di non rispondere.

Considerando che Hamaguchi sarà impegnato fino al prossimo anno su Final Fantasy 7 Revelation, gli aggiornamenti e potenziali contenuti aggiuntivi, è chiaro che se fosse al lavoro anche sul 17esimo capitolo questo sarebbe ancora nelle primissime fasi di concettualizzazione.

Non ci resta che attendere e vedere, nei prossimi anni, cosa Square Enix deciderà di fare. Segnaliamo infine che il director di Final Fantasy 7 Revelation sa che gli utenti si stanno stancando dei giochi a mondo aperto.