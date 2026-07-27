Final Fantasy 17, i fan hanno deciso chi dovrebbe crearlo e Yoshi-P di Square Enix ne parla

I fan di Square Enix si stanno chiedendo quando la compagnia annuncerà Final Fantasy 17. Certo, sono in arrivo Final Fantasy Resonance e Final Fantasy 7 Revelation, ma gli appassionati desiderano un nuovo titolo che offra qualcosa di nuovo.
Dovremo probabilmente attendere ancora un po' prima di avere informazioni. Nel frattempo, i fan stanno esprimendo le proprie preferenze riguardo a chi dovrebbe essere il director di Final Fantasy 17 e Naoki 'Yoshi-P' Yoshida - capo di Final Fantasy 14 - ha commentato la cosa.
Chi dovrebbe guidare Final Fantasy 17
Durante il Final Fantasy 14 Fan Fest, Yoshida ha dichiarato di essere consapevole che i fan vorrebbero Naoki Hamaguchi, ovvero il director di Final Fantasy 7 Rebirth e Revelation, a capo di Final Fantasy 17. I due erano sul palco e il tutto è andato come potete vedere nel video qui sotto.
In breve, Yoshi-P ha svelato di ricevere spesso commenti del tipo: "Voglio che Hamaguchi sviluppi Final Fantasy 17". Yoshi-P ha continuato spiegando che è perfettamente consapevole di quanto grande sia questo complimento ma ha suggerito ad Hamaguchi di non rispondere.
Considerando che Hamaguchi sarà impegnato fino al prossimo anno su Final Fantasy 7 Revelation, gli aggiornamenti e potenziali contenuti aggiuntivi, è chiaro che se fosse al lavoro anche sul 17esimo capitolo questo sarebbe ancora nelle primissime fasi di concettualizzazione.
Non ci resta che attendere e vedere, nei prossimi anni, cosa Square Enix deciderà di fare. Segnaliamo infine che il director di Final Fantasy 7 Revelation sa che gli utenti si stanno stancando dei giochi a mondo aperto.