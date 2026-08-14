La saga di Kingdom Hearts ha generato oltre un miliardo di dollari

In un recente articolo, The Walt Disney Company ha rivelato che il franchise di Kingdom Hearts ha incassato oltre 1 miliardo di dollari , un traguardo che lo consacra come una proprietà chiave e fondamentale all'interno del portfolio del Disney Games Group.

Le parole di Disney

"Il modo in cui Disney sta plasmando il futuro dell'intrattenimento interattivo attraverso i videogiochi riconosce a tutti gli effetti che questi ultimi sono diventati un elemento fondamentale del più ampio panorama dell'intrattenimento", ha spiegato Sean Shoptaw, EVP della divisione Global Games and Digital Entertainment.

Questa strategia sta già producendo i suoi frutti. "Oggi abbiamo costruito una presenza davvero solida nel settore dei videogiochi", ha dichiarato Shoptaw. Ha poi aggiunto che il loro catalogo comprende "nove giochi che hanno incassato oltre 1 miliardo di dollari nella vendita al dettaglio. Si tratta quindi di raccontare storie autenticamente originali, uniche e pensate nello specifico per questo medium."

Ricordiamo infine che la presentazione di Kingdom Hearts al D23 è stata confermata: ecco data e dettagli.