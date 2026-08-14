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Pokémon Pokopia ha raggiunto un incredibile traguardo di vendite

Nintendo ha svelato che Pokémon Pokopia ha superato i 5 milioni di unità vendute: vediamo i dettagli del successo del gioco di Koei Tecmo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   14/08/2026
Quattro Lapras in Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
Pokémon Pokopia
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In un comunicato stampa diffuso insieme a The Pokémon Company, Nintendo ha annunciato che Pokémon Pokopia ha ufficialmente superato i 5 milioni di copie vendute in tutto il mondo, diventando uno dei maggiori successi commerciali per Nintendo Switch 2.

I dati di vendita arrivano proprio mentre Pokopia si arricchisce di nuovi contenuti attraverso un aggiornamento gratuito del gioco base e un'espansione a pagamento opzionale.

I dati di Pokopia

Fin dal debutto, Pokopia si è rivelato un successo enorme per i fan dei Pokémon, piazzando l'impressionante cifra di 2,2 milioni di copie nei suoi primi quattro giorni dall'uscita (di cui 1 milione nel solo Giappone).

Con le vendite della console Switch 2 che si attestano poco al di sotto dei 24 milioni a livello globale, i dati di Pokopia mostrano che poco più del 20% della base d'installato della console si è tuffato nel gioco dal suo lancio, avvenuto a marzo di quest'anno.

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È credibile che il successo del gioco continui ad aumentare e che dietro le quinte si inizi a parlare di un possibile seguito o di un nuovo gioco con una struttura simile. Per ora non ci sono informazioni ufficiali a riguardo, in ogni caso.

Ecco infine la recensione di Pokémon Pokopia: Fondale Bolleblub.

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