Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo sarebbero in arrivo su Nintendo Switch e Switch 2 a breve

Dopo Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, sembra che anche Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo stiano per approdare su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2 . L'indiscrezione arriva da Nick Baker (noto online come Shpeshal Nick), secondo cui i giochi della terza generazione potrebbero essere pubblicati tra la fine di settembre e ottobre .

Un’indiscrezione plausibile?

L'insider non ha fornito ulteriori dettagli, come l'eventuale inclusione nel catalogo di Nintendo Switch Online o la possibilità che vengano venduti separatamente. Come sempre, è bene prendere queste soffiate con cautela, ma ci sono diversi elementi che rendono la voce quantomeno credibile.

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Il periodo indicato da Baker coincide infatti con un momento particolarmente favorevole per riportare in auge la terza generazione. GCC Pokémon riceverà la nuova espansione Mega Evoluzione - Dominio Delta il 6 novembre, mentre GCC Pokémon Pocket ha appena visto il debutto di Sovrano dei Cieli: entrambe le espansioni sono dedicate a Rayquaza, il Pokémon leggendario protagonista della copertina di Pokémon Smeraldo. Non sarebbe la prima volta che The Pokémon Company coordina le uscite dei videogiochi con quelle del Gioco di Carte Collezionabili, così che i prodotti si sostengano a vicenda.

Inoltre, a febbraio un dataminer ha scoperto che il codice di Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia contiene riferimenti a Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, un dettaglio che ha alimentato ulteriormente le speculazioni.

Al di là degli indizi, si tratterebbe di un'operazione commerciale dal costo minimo ma dal rendimento potenzialmente enorme. Basti pensare che le versioni Nintendo Switch di Rosso Fuoco e Verde Foglia hanno superato i 4 milioni di copie vendute nelle prime sei settimane dal lancio, un risultato che farebbe invidia a molti tripla A moderni.

Considerando che Pokémon Vento e Onda non arriverà prima del 2027, una versione eShop dei titoli per Game Boy Advance potrebbe rappresentare un riempitivo ideale e altamente redditizio in attesa della decima generazione della serie. Staremo a vedere.