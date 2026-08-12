Un leak svela i director di Pokémon Vento e Onda: non sarebbe più Ohmori

Sin dal 2014 e nello specifico da Pokémon Omega Rubino e Zaffiro, Shigeru Ohmori è stato a capo dei principali giochi di Pokémon, arrivando fino a Pokémon Pokopia, sviluppato da Koei Tecmo ma con il supporto di Ohmori.
Le cose però potrebbero essere cambiate nel caso di Pokémon Vento e Onda, almeno stando a un nuovo leak.
Il leak di Pokémon Vento e Onda
Il leaker di Pokémon noto come BallGuy ha indicato che Pokémon Vento e Onda sono diretti da Hiroyuki Tani e Katsuhiko Ichiraku, due veterani di Game Freak. Entrambi sono stati una parte importante dei giochi di Pokémon in vari modi, ma questo sarebbe il primo gioco completo da loro diretto.
BallGuy: Winds and Waves directed by Mr. Hiroyuki Tani with Co-Direction from Mr. Katsuhiko Ichiraku
by u/Larenty2 in PokeLeaks
I due sono noti per i propri lavori sui DLC di Pokémon Spada e Scudo e sui DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per ora ovviamente questo è solo un rumor e nulla di più. Inoltre, Ohmori potrebbe non ricoprire il ruolo di director, ma potrebbe comunque avere una parte importante nello sviluppo di Vento e Onda.
Non dimentichiamo che, se i leak del 2025 che hanno svelato i documenti interni della compagnia fossero corretti, a lavorare sulle prime idee per il gioco sarebbe comunque stato Ohmori, quindi è possibile che la sua firma si vedrà in ogni caso.
Ricordiamo anche che un gioco Pokémon considerato perduto per 20 anni riappare su eBay a un prezzo assurdo.