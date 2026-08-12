Un leak svela i director di Pokémon Vento e Onda: non sarebbe più Ohmori

Le cose però potrebbero essere cambiate nel caso di Pokémon Vento e Onda , almeno stando a un nuovo leak.

Sin dal 2014 e nello specifico da Pokémon Omega Rubino e Zaffiro, Shigeru Ohmori è stato a capo dei principali giochi di Pokémon, arrivando fino a Pokémon Pokopia, sviluppato da Koei Tecmo ma con il supporto di Ohmori.

Il leak di Pokémon Vento e Onda

Il leaker di Pokémon noto come BallGuy ha indicato che Pokémon Vento e Onda sono diretti da Hiroyuki Tani e Katsuhiko Ichiraku, due veterani di Game Freak. Entrambi sono stati una parte importante dei giochi di Pokémon in vari modi, ma questo sarebbe il primo gioco completo da loro diretto.

I due sono noti per i propri lavori sui DLC di Pokémon Spada e Scudo e sui DLC di Pokémon Scarlatto e Violetto. Per ora ovviamente questo è solo un rumor e nulla di più. Inoltre, Ohmori potrebbe non ricoprire il ruolo di director, ma potrebbe comunque avere una parte importante nello sviluppo di Vento e Onda.

Non dimentichiamo che, se i leak del 2025 che hanno svelato i documenti interni della compagnia fossero corretti, a lavorare sulle prime idee per il gioco sarebbe comunque stato Ohmori, quindi è possibile che la sua firma si vedrà in ogni caso.

Ricordiamo anche che un gioco Pokémon considerato perduto per 20 anni riappare su eBay a un prezzo assurdo.