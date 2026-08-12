Naughty Dog è in cerca di un nuovo Senior Combat Designer: è per il loro prossimo gioco?

I dettagli sul Senior Combat Designer

Ecco la lista di compiti del Senior Combat Designer:

Ideare, progettare, implementare e gestire in autonomia gli archetipi di NPC nemici

Collaborare con i programmatori IA per sviluppare la tecnologia di base degli NPC, oltre a implementare e rifinire i comportamenti dell'IA nemica

Lavorare con gli animatori per sviluppare i sistemi di locomozione e traversal dei nemici, le mosse corpo a corpo, i comportamenti ambientali e altre abilità personalizzate. Rendere ogni archetipo di nemico unico e memorabile

Collaborare con il team di Design per concettualizzare, prototipare, implementare, bilanciare e rifinire meccaniche e sistemi di gameplay

Comunicare con i reparti di animazione, programmazione e arte per produrre efficacemente gli asset e il supporto di codice necessari per i nemici assegnati

Redigere e mantenere aggiornata la documentazione che stabilisce la visione chiave degli archetipi di nemici

Guidare la comunicazione e la collaborazione per i nemici progettati e i livelli in cui sono inseriti, garantendo la sinergia tra le varie discipline e il rispetto delle scadenze

Dimostrare capacità di comunicazione e collaborazione efficaci e rispettose, sia con gli altri designer sia con i membri degli altri reparti

Organizzare e gestire sessioni di playtest e feedback per iterare sui sistemi di combattimento e rifinirli in base all'esperienza dei giocatori

Fare da mentore ai designer junior e contribuire alla crescita generale del team di design

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Ovviamente non viene indicato in modo chiaro a quali videogiochi si dedicherà il Senior Combat Designer. È possibile che Naughty Dog sia in cerca di qualcuno che supporti lo sviluppo di Intergalactic: The Heretic Prophet, per assicurarsi che l'opera sia pronta in tempo per la pubblicazione, che secondo i rumor è prevista per la prima metà del 2027.

È però anche possibile che il team stia cercando qualcuno per i prossimi progetti, come un possibile nuovo Uncharted è un The Last of Us Parte 3.

Ricordiamo infine che Naughty Dog si è arresa a lavorare a ritmi esagerati: "è l'unico modo per creare i giochi di questo livello".