Naughty Dog si è arresa a lavorare a ritmi esagerati: "è l'unico modo per creare i giochi di questo livello"

Naughty Dog è una delle compagnie che, notoriamente, fanno uso del crunch. Secondo un ex sviluppatore, è addirittura qualcosa dato per scontato internamente.

Il "crunch" è un problema noto e serio dell'industria videoludica, ovvero l'obbligo di dover lavorare per moltissime ore in più del normale per lunghi periodi di tempo, così da poter completare lo sviluppo di un videogioco nei tempi e con la qualità prevista.

Le parole dell'ex Naughty Dog

Benson Russell, ex senior game designer presso Naughty Dog, ha parlato con Kiwi Talkz e ha spiegato che la compagnia "imposta scadenze interne e le tratta come vere scadenze esterne".

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Inoltre, a un certo punto "potrebbe essere Sony stessa a dare loro un colpetto sulla spalla, dicendo: 'Ehi ragazzi, sono passati tre anni, non abbiamo visto granché da parte vostra, abbiamo già speso non so quanti soldi, che succede?'"

Di conseguenza, la situazione diventa pressante all'interno e all'esterno: l'unica soluzione è lavorare molto di più. È inoltre qualcosa che la compagnia ha accettato e internamente si pensa che il crunch sia l'unico modo per realizzare giochi al livello previsto.

"Se non volete lavorare così, lo capiamo, e vi scriveremo una notevole lettera di raccomandazione": questo pare essere l'approccio della compagnia, secondo Russell. Naughty Dog "funziona nel modo in cui vuole funzionare: o vuoi farne parte oppure non vuoi, tecnicamente non stanno infrangendo alcuna legge". Il tutto iniziò all'epoca del primo The Last of Us, sebbene all'inizio non fu facile convincere i capi di Naughty Dog a lavorarci poiché non ci credevano.