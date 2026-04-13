Il general director di Pragmata era il co-director di Resident Evil 2 e 4 Remake

Si tratta di un nome che forse molti non ricorderanno, ma è stato co-director dei remake di Resident Evil 2 (2019) e Resident Evil 4 (2023) .

Pragmata è sempre più vicino e sempre più informazioni vengono rese pubbliche a riguardo da parte di Capcom. Tramite il più recente episodio della serie YouTube giapponese PLAY!PLAY!PLAY!, ad esempio, è stato svelato che Yasuhiro Anpo ha ricoperto il ruolo di general director per il gioco sci-fi.

Il video di PLAY!PLAY!PLAY! su Pragmata

Nel video sono presenti il director Yonghee Cho e il producer Naoto Oyama, insieme alla conduttrice dello show Hatsune Matsushima. Nel primo volume di questo show, che potete vedere qui sotto, vengono mostrate le fasi iniziali del videogioco e i due membri di Capcom spiegano di cosa parli Pragmata e chi siano i personaggi.

Il secondo volume dello show arriverà più avanti nella settimana e mostrerà delle fasi leggermente più avanzate di Pragmata, permettendo alla conduttrice di affrontare uno dei boss del videogioco.

Per quanto riguarda Anpo, si tratta di una figura storica di Capcom visto che lavora presso la compagnia sin dal 1996 e ha lavorato ai primi due capitoli di Resident Evil come software engineer. È poi diventato production director nel 2009 per Resident Evil 5. Ha lavorato anche a Lost Planet: Extreme Condition (2006) e Onimusha: Warlords (2001). Come detto, di recente è stato co-director dei remake di RE2 e RE4.

Vi lasciamo in conclusione alla nostra recensione di Pragmata.