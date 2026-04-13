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Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox grazie all'aggiornamento Rotte Libere

A quanto pare il lancio dell'aggiornamento gratuito Rotte Libere ha contribuito in maniera importante a raddoppiare i giocatori di Starfield su Xbox.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   13/04/2026
Una navicella di Starfield
Starfield
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Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox negli ultimi giorni, grazie soprattutto all'aggiornamento Rotte Libere: un update gratuito che ha evidentemente spinto i possessori della console Microsoft a tornare sul gioco.

Non si tratta tuttavia delle uniche novità che hanno coinvolto il titolo Bethesda di recente: come sappiamo, Starfield è approdato anche su PS5 il 7 aprile, in concomitanza con la pubblicazione dell'espansione Terran Armada: un altro contenuto in grado di imprimere slancio ai numeri del progetto.

Certo, non stiamo parlando di cifre capaci di rivaleggiare anche minimamente con la situazione osservata al debutto del gioco, nel 2023: per quanto raddoppiati, gli attuali utenti su Xbox rappresentano poco più del 7% del pubblico che ha accolto Starfield al lancio.

Starfield triplica i giocatori su Steam dopo il lancio dell'aggiornamento Rotte Libere Starfield triplica i giocatori su Steam dopo il lancio dell'aggiornamento Rotte Libere

Ad ogni modo, il rinnovato entusiasmo attorno all'action RPG sci-fi di Bethesda ha coinvolto anche la piattaforma Steam, che con l'arrivo dell'aggiornamento Rotte Libere e dell'espansione Terran Armada ha visto triplicare i giocatori rispetto alla media delle ultime settimane.

Il lancio su PS5 solleva dei dubbi

Come già detto, Starfield è approdato anche su PS5 lo scorso 7 aprile, ma sono stati sollevati alcuni dubbi in merito alla qualità della conversione per la console Sony e non è ancora chiaro come stiano esattamente le cose.

Ci sono infatti diversi giocatori che lamentano la presenza di troppi bug nella versione PS5 di Starfield, mentre Digital Foundry si è detta non completamente convinta di come gira il gioco su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro.

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