Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox grazie all'aggiornamento Rotte Libere

Ad ogni modo, il rinnovato entusiasmo attorno all'action RPG sci-fi di Bethesda ha coinvolto anche la piattaforma Steam, che con l'arrivo dell'aggiornamento Rotte Libere e dell'espansione Terran Armada ha visto triplicare i giocatori rispetto alla media delle ultime settimane.

Certo, non stiamo parlando di cifre capaci di rivaleggiare anche minimamente con la situazione osservata al debutto del gioco, nel 2023: per quanto raddoppiati, gli attuali utenti su Xbox rappresentano poco più del 7% del pubblico che ha accolto Starfield al lancio.

Non si tratta tuttavia delle uniche novità che hanno coinvolto il titolo Bethesda di recente: come sappiamo, Starfield è approdato anche su PS5 il 7 aprile, in concomitanza con la pubblicazione dell'espansione Terran Armada : un altro contenuto in grado di imprimere slancio ai numeri del progetto.

Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox negli ultimi giorni, grazie soprattutto all' aggiornamento Rotte Libere : un update gratuito che ha evidentemente spinto i possessori della console Microsoft a tornare sul gioco.

Il lancio su PS5 solleva dei dubbi

Come già detto, Starfield è approdato anche su PS5 lo scorso 7 aprile, ma sono stati sollevati alcuni dubbi in merito alla qualità della conversione per la console Sony e non è ancora chiaro come stiano esattamente le cose.

Ci sono infatti diversi giocatori che lamentano la presenza di troppi bug nella versione PS5 di Starfield, mentre Digital Foundry si è detta non completamente convinta di come gira il gioco su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro.