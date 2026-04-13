Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox grazie all'aggiornamento Rotte Libere

Starfield ha raddoppiato i giocatori su Xbox negli ultimi giorni, grazie soprattutto all'aggiornamento Rotte Libere: un update gratuito che ha evidentemente spinto i possessori della console Microsoft a tornare sul gioco.
Non si tratta tuttavia delle uniche novità che hanno coinvolto il titolo Bethesda di recente: come sappiamo, Starfield è approdato anche su PS5 il 7 aprile, in concomitanza con la pubblicazione dell'espansione Terran Armada: un altro contenuto in grado di imprimere slancio ai numeri del progetto.
Certo, non stiamo parlando di cifre capaci di rivaleggiare anche minimamente con la situazione osservata al debutto del gioco, nel 2023: per quanto raddoppiati, gli attuali utenti su Xbox rappresentano poco più del 7% del pubblico che ha accolto Starfield al lancio.
Ad ogni modo, il rinnovato entusiasmo attorno all'action RPG sci-fi di Bethesda ha coinvolto anche la piattaforma Steam, che con l'arrivo dell'aggiornamento Rotte Libere e dell'espansione Terran Armada ha visto triplicare i giocatori rispetto alla media delle ultime settimane.
Il lancio su PS5 solleva dei dubbi
Come già detto, Starfield è approdato anche su PS5 lo scorso 7 aprile, ma sono stati sollevati alcuni dubbi in merito alla qualità della conversione per la console Sony e non è ancora chiaro come stiano esattamente le cose.
Ci sono infatti diversi giocatori che lamentano la presenza di troppi bug nella versione PS5 di Starfield, mentre Digital Foundry si è detta non completamente convinta di come gira il gioco su PlayStation 5 e PlayStation 5 Pro.