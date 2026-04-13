Marvel's Guardians of the Galaxy per Switch 2 classificato anche dall'ESRB: annuncio al prossimo Direct?

Il gioco era già comparso nei giorni scorsi nel database dell'ente di classificazione di Taiwan , e la presenza ora anche sul sito della rating board statunitense rende molto improbabile che si tratti di un errore.

La versione Nintendo Switch 2 di Marvel's Guardians of the Galaxy è stata classificata anche dall'ESRB , rafforzando l'ipotesi che l'action adventure pubblicato da Square Enix nel 2021 sia in arrivo sulla nuova console Nintendo.

Un altro indizio dagli enti di classificazione per un possibile evento NIntendo a stretto giro?

La segnalazione dell'ESRB arriva in un periodo particolarmente movimentato sul fronte Switch 2: nelle ultime settimane sono stati classificati diversi titoli non ancora annunciati ufficialmente per la piattaforma, oppure già confermati ma privi di una data di uscita. Tra questi figurano Sonic Frontiers, Devil May Cry 5, Hell is Us, Blood West e altri ancora. Parallelamente, Nintendo ha aggiornato le pagine eShop di Splatoon Raiders e Fire Emblem: Fortune's Weaver aggiungendo la classificazione PEGI, un passaggio che solitamente precede comunicazioni più sostanziose.

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La concentrazione di rating in così poco tempo, che si aggiungono alle voci su un possibile nuovo Star Fox e un remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, potrebbe essere una semplice coincidenza, ma secondo molti osservatori la tempistica è quantomeno sospetta. L'ipotesi più gettonata è che Nintendo stia preparando un nuovo Direct, generale o dedicato alle terze parti, previsto nelle prossime settimane, occasione ideale per annunciare ufficialmente altri giochi in arrivo su Nintendo Switch 2.