L'annuncio del nuovo Star Fox per Nintendo Switch 2 potrebbe essere dietro l'angolo

Nintendo potrebbe essere pronta a svelare il tanto vociferato nuovo gioco di Star Fox molto presto, forse addirittura entro la fine del mese tramite X o Nintendo Today, l'app mobile ufficiale sempre più centrale nella comunicazione della casa di Kyoto.
Si tratta di una delle tante informazioni condivise il mese scorso da NateTheHate, insider piuttosto noto nel settore e ritenuto generalmente affidabile per via delle tante informazioni riservate condivise in passato e rivelatesi vere. Ora che aprile è entrato nel vivo, nelle scorse ore ha ribadito l'indiscrezione su X, segno anche che è molto fiducioso delle informazioni ottenute dalla proprie fonti.
Meglio tenere d’occhio i social di Nintendo
NateTheHate però ha preferito non sbilanciarsi su una finestra precisa: se le sue informazioni sono corrette, l'annuncio potrebbe arrivare in qualsiasi momento, magari già oggi, cavalcando il successo al botteghino di Super Mario Galaxy - Il Film (senza fare spoiler chi l'ha visto capirà il collegamento), oppure il 30 aprile. Non è escluso, naturalmente, che Nintendo possa aver cambiato i propri piani o che l'annuncio venga rimandato. Nel dubbio, vale la pena tenere d'occhio l'app Nintendo Today e i profili social di Nitnendo.
In precedenza, l'insider aveva anticipato che il nuovo Star Fox dovrebbe recuperare lo stile classico della serie, aggiornato con un comparto grafico moderno e una modalità multiplayer online, con uscita prevista nell'estate 2026. Il rumor è stato corroborato anche da fonti di VGC, aumentando ulteriormente la credibilità della soffiata.
Tuttavia, in assenza di conferme ufficiali da parte di Nintendo, è bene prendere tutto con le dovute cautele, inclusi i rumor su un possibile remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, in attesa di comunicazioni ufficiali.