L'annuncio del nuovo Star Fox per Nintendo Switch 2 potrebbe essere dietro l'angolo

Si tratta di una delle tante informazioni condivise il mese scorso da NateTheHate , insider piuttosto noto nel settore e ritenuto generalmente affidabile per via delle tante informazioni riservate condivise in passato e rivelatesi vere. Ora che aprile è entrato nel vivo, nelle scorse ore ha ribadito l'indiscrezione su X , segno anche che è molto fiducioso delle informazioni ottenute dalla proprie fonti.

Meglio tenere d’occhio i social di Nintendo

NateTheHate però ha preferito non sbilanciarsi su una finestra precisa: se le sue informazioni sono corrette, l'annuncio potrebbe arrivare in qualsiasi momento, magari già oggi, cavalcando il successo al botteghino di Super Mario Galaxy - Il Film (senza fare spoiler chi l'ha visto capirà il collegamento), oppure il 30 aprile. Non è escluso, naturalmente, che Nintendo possa aver cambiato i propri piani o che l'annuncio venga rimandato. Nel dubbio, vale la pena tenere d'occhio l'app Nintendo Today e i profili social di Nitnendo.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

In precedenza, l'insider aveva anticipato che il nuovo Star Fox dovrebbe recuperare lo stile classico della serie, aggiornato con un comparto grafico moderno e una modalità multiplayer online, con uscita prevista nell'estate 2026. Il rumor è stato corroborato anche da fonti di VGC, aumentando ulteriormente la credibilità della soffiata.

Tuttavia, in assenza di conferme ufficiali da parte di Nintendo, è bene prendere tutto con le dovute cautele, inclusi i rumor su un possibile remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time, in attesa di comunicazioni ufficiali.