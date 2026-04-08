CORSAIR presenta i nuovi FRAME 4000X RS e 4000D WOOD RS: modularità e design evoluto

La serie FRAME si espande con due nuovi case mid-tower: uno punta su RGB e airflow, l'altro su materiali naturali e silenziosità.

CORSAIR amplia la propria linea di case modulari con due nuovi modelli mid-tower: FRAME 4000X RS e FRAME 4000D WOOD RS. L'obiettivo è offrire soluzioni diverse per estetica e utilizzo, mantenendo però una base comune fatta di modularità, raffreddamento avanzato e facilità di assemblaggio. Entrambi i modelli si inseriscono nella piattaforma FRAME 4000 e condividono una struttura pensata per chi costruisce il proprio PC, con ampie possibilità di personalizzazione e aggiornamento nel tempo.

FRAME 4000X RS: RGB e airflow al centro Il FRAME 4000X RS è pensato per chi vuole un sistema visivamente impattante senza rinunciare alle prestazioni. Il pannello frontale RGB Flow integra 64 LED personalizzabili e mantiene un flusso d'aria elevato, così da coniugare estetica e raffreddamento. CORSAIR lancia nuovi accessori FRAME 4000 e un configuratore per PC su misura Il case include quattro ventole RS120 preinstallate, un pannello laterale in vetro temperato e una struttura interna che facilita la gestione dei cavi. L'illuminazione può essere controllata tramite scheda madre, rendendo semplice l'integrazione con il resto del setup.