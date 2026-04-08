CORSAIR presenta i nuovi FRAME 4000X RS e 4000D WOOD RS: modularità e design evoluto

CORSAIR amplia la propria linea di case modulari con due nuovi modelli mid-tower: FRAME 4000X RS e FRAME 4000D WOOD RS. L'obiettivo è offrire soluzioni diverse per estetica e utilizzo, mantenendo però una base comune fatta di modularità, raffreddamento avanzato e facilità di assemblaggio.
Entrambi i modelli si inseriscono nella piattaforma FRAME 4000 e condividono una struttura pensata per chi costruisce il proprio PC, con ampie possibilità di personalizzazione e aggiornamento nel tempo.
FRAME 4000X RS: RGB e airflow al centro
Il FRAME 4000X RS è pensato per chi vuole un sistema visivamente impattante senza rinunciare alle prestazioni. Il pannello frontale RGB Flow integra 64 LED personalizzabili e mantiene un flusso d'aria elevato, così da coniugare estetica e raffreddamento. CORSAIR lancia nuovi accessori FRAME 4000 e un configuratore per PC su misura Il case include quattro ventole RS120 preinstallate, un pannello laterale in vetro temperato e una struttura interna che facilita la gestione dei cavi. L'illuminazione può essere controllata tramite scheda madre, rendendo semplice l'integrazione con il resto del setup.
FRAME 4000D WOOD RS: design naturale e silenzioso
Con il FRAME 4000D WOOD RS, CORSAIR punta invece su un approccio più elegante e minimale. Il pannello frontale in legno certificato FSC introduce un'estetica diversa dal solito, mantenendo comunque un flusso d'aria ottimizzato grazie alla struttura ventilata.
Il sistema di raffreddamento include quattro ventole RS120, tre in immissione e una in estrazione, pensate per garantire temperature stabili e rumorosità contenuta. Anche qui troviamo vetro temperato e un layout interno ordinato, ideale per build pulite e senza cavi visibili.
Entrambi i case condividono il telaio FRAME 4000D, che offre grande flessibilità. Il sistema InfiniRail permette di regolare con precisione la posizione delle ventole, supportando modelli fino a 200 mm frontalmente e 140 mm nella parte superiore.