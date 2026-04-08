CORSAIR lancia nuovi accessori FRAME 4000 e un configuratore per PC su misura

L'obiettivo è chiaro: offrirvi la possibilità di costruire un sistema davvero su misura, intervenendo non solo sull'hardware interno ma anche sull'estetica e sulla struttura del case.

Un configuratore per creare il vostro case ideale

La novità più interessante è il nuovo configuratore online, che consente di progettare in pochi clic un case FRAME 4000D personalizzato. Grazie alla visualizzazione in tempo reale, potete vedere immediatamente il risultato delle vostre scelte da diverse angolazioni, modificando ogni componente fino a ottenere la configurazione desiderata.

È presente anche una funzione "Aiutami a scegliere", pensata per guidarvi tra le varie opzioni e capire quale soluzione si adatta meglio alle vostre esigenze, sia in termini di prestazioni sia di design.