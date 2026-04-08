CORSAIR lancia nuovi accessori FRAME 4000 e un configuratore per PC su misura

CORSAIR amplia ulteriormente l'ecosistema della serie FRAME 4000 introducendo una nuova gamma di accessori modulari e un configuratore web pensato per semplificare la personalizzazione dei case.
L'obiettivo è chiaro: offrirvi la possibilità di costruire un sistema davvero su misura, intervenendo non solo sull'hardware interno ma anche sull'estetica e sulla struttura del case.
Un configuratore per creare il vostro case ideale
La novità più interessante è il nuovo configuratore online, che consente di progettare in pochi clic un case FRAME 4000D personalizzato. Grazie alla visualizzazione in tempo reale, potete vedere immediatamente il risultato delle vostre scelte da diverse angolazioni, modificando ogni componente fino a ottenere la configurazione desiderata.
È presente anche una funzione "Aiutami a scegliere", pensata per guidarvi tra le varie opzioni e capire quale soluzione si adatta meglio alle vostre esigenze, sia in termini di prestazioni sia di design.
Accessori modulari per ogni esigenza
La nuova linea di accessori copre tutte le principali componenti del case. Si parte dai pannelli frontali, disponibili in diverse varianti che spaziano da soluzioni orientate al flusso d'aria fino a design più ricercati, come quelli in legno o vetro.
Anche il pannello laterale può essere sostituito, scegliendo tra vetro temperato, versioni ibride con mesh per migliorare la ventilazione o soluzioni più minimaliste. Non manca la possibilità di integrare un display LCD laterale, trasformando il case in una vera vetrina tecnologica.
All'interno, CORSAIR introduce tray per la scheda madre più avanzati, inclusa una versione in alluminio di fascia alta, oltre a nuove soluzioni per la gestione dei cavi. Anche la cover dell'alimentatore e il pannello I/O frontale possono essere aggiornati, offrendo maggiore flessibilità e connettività. Tutti gli accessori della serie FRAME 4000 sono già disponibili anche in Italia attraverso lo store ufficiale CORSAIR e i principali rivenditori autorizzati.