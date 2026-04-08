Disponibile l'Humble Choice di aprile: include Assassin's Creed Valhalla e The Lord of the Rings: Return to Moria

Humble Bundle ha reso disponibile l' Humble Choice di aprile , permettendo agli abbonati di riscattare anche questo mese di aggiungere alla propria libreria digitale una line-up variegata e piuttosto interessante.

I giochi e i bonus dell'Humble Choice di aprile

Senza ulteriori indugi, di seguito trovate l'elenco dei giochi e i bonus offerti questo mese:

Assassin's Creed Valhalla

Daemon X Machina: Titanic Scion

Lords of the Rings: Return to Moria

Until Then

Planet of Lana

Artisan TD

The Procession to Calvary

Buddy Simulator 1984

40% di sconto su una selezione di DLC di Daemon X Machina: Titanic Scion

34% di sconto su Milano's Odd Job Collection

Potrete fare vostri tutti i giochi elencati qui sopra tramite l'abbonamento a Humble Choice. Il servizio ogni mese propone una selezione di titoli al prezzo di 12,99 euro al mese sotto forma di chiavi da riscattare su Steam e altri store ufficiali. Non ci sono obblighi è possibile gestire la sottoscrizione con la possibilità di saltare un mese, sospendere l'abbonamento o interromperlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando i giochi mensili proposti risultano di proprio interesse.

Nel prezzo sono inclusi anche altri vantaggi, come uno sconto fino al 20% sull'Humble Store (variabile in base ai mesi di abbonamento) cumulabile con altre offerte, e l'accesso alla Humble Games Collection, una libreria di oltre 50 giochi senza DRM. Come da tradizione Humble, parte degli incassi viene devoluta in beneficenza: questo mese il partner è REVERB. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina del servizio.