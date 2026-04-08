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Disponibile l'Humble Choice di aprile: include Assassin's Creed Valhalla e The Lord of the Rings: Return to Moria

L'Humble Choice di aprile è arrivato con una selezione particolarmente ricca: tra i titoli spiccano Assassin's Creed Valhalla e The Lord of the Rings: Return to Moria.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   08/04/2026
Eivor in Assassin's Creed Valhalla

Humble Bundle ha reso disponibile l'Humble Choice di aprile, permettendo agli abbonati di riscattare anche questo mese di aggiungere alla propria libreria digitale una line-up variegata e piuttosto interessante.

Si passa dall'enorme open world di Assassin's Creed Valhalla al survival con elementi di crafting The Lord of the Rings: Return to Moria, senza dimenticare l'acclamata avventura Planet of Lana e l'action mecha Daemon X Machina: Titanic Scion.

I giochi e i bonus dell'Humble Choice di aprile

Senza ulteriori indugi, di seguito trovate l'elenco dei giochi e i bonus offerti questo mese:

  • Assassin's Creed Valhalla
  • Daemon X Machina: Titanic Scion
  • Lords of the Rings: Return to Moria
  • Until Then
  • Planet of Lana
  • Artisan TD
  • The Procession to Calvary
  • Buddy Simulator 1984
  • 40% di sconto su una selezione di DLC di Daemon X Machina: Titanic Scion
  • 34% di sconto su Milano's Odd Job Collection

Potrete fare vostri tutti i giochi elencati qui sopra tramite l'abbonamento a Humble Choice. Il servizio ogni mese propone una selezione di titoli al prezzo di 12,99 euro al mese sotto forma di chiavi da riscattare su Steam e altri store ufficiali. Non ci sono obblighi è possibile gestire la sottoscrizione con la possibilità di saltare un mese, sospendere l'abbonamento o interromperlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando i giochi mensili proposti risultano di proprio interesse.

Steam potrebbe iniziare presto a segnalare le previsioni di performance dei giochi Steam potrebbe iniziare presto a segnalare le previsioni di performance dei giochi

Nel prezzo sono inclusi anche altri vantaggi, come uno sconto fino al 20% sull'Humble Store (variabile in base ai mesi di abbonamento) cumulabile con altre offerte, e l'accesso alla Humble Games Collection, una libreria di oltre 50 giochi senza DRM. Come da tradizione Humble, parte degli incassi viene devoluta in beneficenza: questo mese il partner è REVERB. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina del servizio.

#Humble Bundle
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