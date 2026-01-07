I giochi dell'Humble Choice di gennaio sono disponibili, da Sonic Frontiers a Tomb Raider IV-VI Remastered

Humble ha reso disponbili i giochi PC inclusi con l'abbonamento Humble Choice di gennaio. Anche questo mese la line-up è decisamente interessante e variegata abbastanza per venire incontro ai gusti di un po' tutti. Troviamo classici come le Tomb Raider IV-V-VI ed Etrian Odyssey II HD a titoli più recenti come Sonic Frontiers e Hunt: Showdown 1896.
Di seguito l'elenco al completo:
- Sonic Frontiers
- Tomb Raider IV-VI Remastered
- Hunt: Showdown 1896
- Etrian Odyssey 2 HD
- Nice Day For Fishing
- Metal Slug Tactics
- Settlement Survival
- Wizard of Legend 2
- Un mese di IGN Plus
I vantaggi di Humble Choice
Per chi ancora non lo conoscesse, Humble Choice è una formula in abbonamento pensata per gli appassionati di videogiochi su PC, che ogni mese propone una selezione di titoli da riscattare tramite codici validi su Steam o altri store digitali ufficiali. Il costo del servizio è di 12,99 € ogni mese. È possibile abbonarsi in maniera continuativa oppure decidere di mettere in pausa l'abbonamento per uno o più mesi, o ancora, disdirlo e riattivarlo in seguito, in base all'interesse per i giochi proposti ogni mese.
Oltre ai titoli inclusi nel pacchetto mensile, gli iscritti beneficiano di uno sconto fino al 20% sugli acquisti effettuati sull'Humble Store, che può essere combinato con eventuali offerte già attive. L'abbonamento dà anche accesso alla Humble Games Collection, una libreria digitale che raccoglie più di 50 giochi selezionati. Se siete interessati o volete maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina ufficiale di Humble Choice, a questo indirizzo.