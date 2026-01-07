I giochi dell'Humble Choice di gennaio sono disponibili, da Sonic Frontiers a Tomb Raider IV-VI Remastered

Humble ha reso disponbili i giochi PC inclusi con l'abbonamento Humble Choice di gennaio. Anche questo mese la line-up è decisamente interessante e variegata abbastanza per venire incontro ai gusti di un po' tutti. Troviamo classici come le Tomb Raider IV-V-VI ed Etrian Odyssey II HD a titoli più recenti come Sonic Frontiers e Hunt: Showdown 1896.

Di seguito l'elenco al completo: