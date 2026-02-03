2

L'Humble Choice di febbraio è disponibile, include Resident Evil Village, Core Keeper e Squirrel with a Gun

L'Humble Choice di febbraio offre una line-up varia con Resident Evil Village, Core Keeper, Squirrel with a Gun e altri titoli, più sconti e vantaggi per gli abbonati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   03/02/2026
Lady Dimitrescu in Resident Evil Village

Humble Bundle ha pubblicato l'Humble Choice di febbraio. Come ormai ci ha abituato il servizio, anche questo mese la selezione è ricca e varia: si passa dagli orrori di Resident Evil Village al caos nel vicinato nei panni di uno scoiattolo armato e molto arrabbiato in Squirrel with a Gun.

Vediamo tutti i giochi di febbraio:

  • Resident Evil Village
  • Date Everything
  • Core Keeper
  • Starvaders
  • Squirrel with a Gun
  • SteamWorld Build
  • Bus Simulator 21
  • Big Helmet Heroes
  • Un mese di IGN Plus

I dettagli del servizio

Per chi non lo conoscesse, Humble Choice è un servizio in abbonamento che ogni mese propone una selezione di giochi riscattabili su Steam e altri store ufficiali a un prezzo tutto sommato molto contenuto. Infatti, il costo parte da 12,99 euro al mese, con la possibilità di saltare un mese, sospendere l'abbonamento o interromperlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando la line-up risulta più interessante.

L'iscrizione include anche altri vantaggi, come uno sconto fino al 20% sugli acquisti dell'Humble Store e l'accesso alla Humble Games Collection, che offre oltre 50 titoli. Come da tradizione Humble, parte dei proventi viene devoluta in beneficenza: questo mese il partner è NPower. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina ufficiale di Humble Choice.

#Humble Bundle
Segnalazione Errore
