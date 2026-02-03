L'Humble Choice di febbraio è disponibile, include Resident Evil Village, Core Keeper e Squirrel with a Gun

Humble Bundle ha pubblicato l'Humble Choice di febbraio. Come ormai ci ha abituato il servizio, anche questo mese la selezione è ricca e varia: si passa dagli orrori di Resident Evil Village al caos nel vicinato nei panni di uno scoiattolo armato e molto arrabbiato in Squirrel with a Gun.
Vediamo tutti i giochi di febbraio:
- Resident Evil Village
- Date Everything
- Core Keeper
- Starvaders
- Squirrel with a Gun
- SteamWorld Build
- Bus Simulator 21
- Big Helmet Heroes
- Un mese di IGN Plus
I dettagli del servizio
Per chi non lo conoscesse, Humble Choice è un servizio in abbonamento che ogni mese propone una selezione di giochi riscattabili su Steam e altri store ufficiali a un prezzo tutto sommato molto contenuto. Infatti, il costo parte da 12,99 euro al mese, con la possibilità di saltare un mese, sospendere l'abbonamento o interromperlo in qualsiasi momento, per poi riattivarlo quando la line-up risulta più interessante.
L'iscrizione include anche altri vantaggi, come uno sconto fino al 20% sugli acquisti dell'Humble Store e l'accesso alla Humble Games Collection, che offre oltre 50 titoli. Come da tradizione Humble, parte dei proventi viene devoluta in beneficenza: questo mese il partner è NPower. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare la pagina ufficiale di Humble Choice.