Forgotlings ha una data di uscita: il metroidvania dal team di Forgotton Anne è vicino

Throughline Games ha pubblicato un nuovo trailer che annuncia la data di uscita di Forgotlings, il nuovo action adventure in stile metroidvania da parte degli autori di Forgotton Anne, che condivide con quest'ultimo alcune caratteristiche.
Dopo il posticipo deciso l'anno scorso, Forgotlings arriverà dunque il 17 febbraio, dunque fra pochi giorni, almeno per quanto riguarda la versione PC: al momento si tratta infatti del lancio su Steam, mentre le versioni console arriveranno successivamente, in data ancora da precisare.
Anche questo titolo è strutturato come un'avventura dinamica a scorrimento in 2D con elementi da metroidvania e scene d'intermezzo animate realizzate con notevole cura, ispirate all'animazione giapponese.
Una strana storia in un bizzarro mondo
Annunciato alla Summer of Games del 2023, il gioco era previsto arrivare inizialmente nel 2024, poi a giugno del 2025 e infine dovrebbe aver trovato la sua data di uscita definitiva nel 17 febbraio appena annunciato, al termine di uno sviluppo evidentemente più lungo del previsto.
Protagonista della storia è Fig, un manichino senziente determinato a visitare le Forgotten Lands con l'obiettivo di unire le tribù rivali e affrontare insieme la minaccia di una creatura che potrebbe catapultare tutto il mondo nell'oscurità.
Rappresentato in "2,5D", Forgotlings presenta una struttura semi open world con caratteristiche da metroidvania, stimolando l'esplorazione della mappa a più riprese con lo sblocco di ulteriori abilità di movimento e combattimento.