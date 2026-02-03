Mouse: P.I. for Hire si mostra in 12 minuti di gameplay, tra topi, sparatorie e noir

Da Fumi Games arriva un nuovo video che mostra 12 minuti di gameplay per Mouse: P.I. for Hire, il particolare sparatutto in prima persona che ci mette nei panni di una sorta di topo investigatore alle prese con casi intricati e sparatorie.
Come possiamo vedere anche in questo nuovo spezzone, la caratteristica principale del gioco è il particolare stile grafico adottato: sembra infatti una sorta di cartone animato degli anni 30 interattivo, mischiando il fascino dell'animazione vintage con un'azione decisamente serrata.
A dare ulteriore tono al tutto è la scelta di rappresentarlo in bianco e nero, come se si trattasse di una specie di noir animato la cui caratterizzazione cartoonesca contrasta un po' con i toni alquanto violenti.
Un livello da vedere
Nel video vediamo in particolare il livello ambientato a Vaudeville, la seconda missione della campagna principale e il primo vero e proprio caso assegnato a Jack Pepper, il protagonista della storia.
Da notare che il personaggio principale è interpretato da Troy Baker, cosa che dona ulteriore charme al tutto e ai dialoghi, che si presentano decisamente più maturi di quello che lo stile di disegno potrebbe far pensare.
Mouse: P.I. for Hire ha la data di uscita fissata per il 19 marzo su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, dunque non manca ormai molto al lancio a questo punto, dopo averlo visto anche nella lunga presentazione andata in scena lo scorso ottobre.