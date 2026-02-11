Mouse: P.I. for Hire è stato mostrato in azione con un boss fight... spettrale

IGN ha pubblicato un nuovo video di gameplay di Mouse: P.I. for Hire della durata di circa quattro minuti, in cui viene presentato uno dei boss presenti all'interno della campagna dello sparatutto in stile noir di Fumi Games.

Si tratta in questo caso di un fantasma: la Terza Moglie, una figura spettrale che a quanto pare scambia il protagonista del gioco per suo marito e lo attacca mentre si trova all'interno di un cimitero, dando fondo a risorse sovrannaturali inaspettate.

Fra soldati scheletrici e teschi infuocati, dovremo muoverci rapidamente nello scenario e utilizzare tutte le armi a nostra disposizione per infliggere più danno possibile al nemico principale, ma a quanto pare la cosa che più infastidice l'ectoplasma è la luce della nostra torcia.

Come novelli Alan Wake, insomma, dovremo usare il fascio di luce per indebolire le difese della Terza Moglie e quindi procedere all'attacco, il tutto mentre ci guardiamo le spalle dalle sue truppe di non-morti.