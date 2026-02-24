Mouse: P.I. for Hire è stato rinviato, ecco la nuova data di uscita

Mouse: P.I. for Hire è stato rinviato quando mancavano ormai pochi giorni al lancio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2: il gioco avrebbe dovuto fare il proprio debutto il 19 marzo, ma la nuova data di uscita è stata fissata al 16 aprile.

"Oggi abbiamo un aggiornamento importante da condividere con voi: abbiamo deciso di posticipare la data di uscita di Mouse: P.I. for Hire al 16 aprile 2026", ha scritto il team in un messaggio. "Avvicinandoci alle fasi finali dello sviluppo, vogliamo assicurarci di prenderci il tempo e la cura necessari per rendere Mouse: P.I. for Hire un'esperienza indimenticabile."

"Restiamo fermamente determinati nel nostro obiettivo di offrirvi il miglior gioco possibile, e questo richiederà solo qualche settimana in più. Non vediamo l'ora di condividere con voi nuovi dettagli sul gioco in vista del lancio. Dal profondo del cuore, grazie per il vostro incredibile supporto."

In effetti stiamo parlando di un ritardo di neppure un mese, che tuttavia potrebbe tornare utile ai ragazzi di Fumi Games per completare il processo di lucidatura necessario al fine di garantire un lancio solido e privo di inconvenienti.