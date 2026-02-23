King of Meat chiuderà i battenti a breve: tutti gli acquisti saranno rimborsati

L'editore Amazon Games e lo studio di sviluppo Glowmade hanno annunciato che chiuderanno i server di King of Meat , gioco cooperativo per quattro giocatori, interrompendo tutti i servizi, il 9 aprile 2026. Tutti i contenuti attualmente disponibili resteranno giocabili fino a quella data, dopodiché il titolo non sarà più accessibile. Tutti gli utenti che hanno acquistato il gioco riceveranno un rimborso completo nelle prossime settimane .

Vita breve

King of Meat ha avuto vita breve: è stato lanciato per PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC il 7 ottobre 2025. A inizio 2026 sarebbe dovuto arrivare anche su Nintendo Switch. Invece presto non sarà più disponibile per nessuna piattaforma.

Leggiamo cosa ha scritto Amazon Games nel comunicato con l'annuncio della chiusura:

Dopo il lancio di King of Meat, è stato incredibilmente gratificante vedere la community divertirsi in questo mondo caotico e spensierato.

Nonostante gli elementi creativi e innovati creati da Glowmade per King of Meat, purtroppo il gioco non ha raggiunto la quantità di pubblico che speravamo. Di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di concludere il nostro investimento nel progetto e i server di King of Meat chiuderanno il 9 aprile 2026. I giocatori potranno accedere e giocare a tutti i contenuti esistenti fino a quella data, quindi vi invitiamo a godervi il tempo rimanente nel gioco insieme agli altri Contendenti.

Tutti coloro che hanno acquistato King of Meat riceveranno un rimborso completo nelle prossime settimane tramite la piattaforma di acquisto.

Vogliamo ringraziare sinceramente ogni giocatore che ha supportato King of Meat e la splendida community che si è formata attorno al gioco. Il vostro entusiasmo, la vostra immaginazione e i vostri feedback hanno significato moltissimo per noi e per Glowmade. Siamo grati per la collaborazione e la passione dimostrate da Glowmade durante questo percorso e auguriamo loro il meglio per il futuro.