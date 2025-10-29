Mouse: P.I. for Hire è stato protagonista di una lunga presentazione

Nel corso dell'ID@Xbox di ieri sera abbiamo assistito a una lunga presentazione dedicata a Mouse: P.I. for Hire, lo sparatutto sviluppato da Fumi Games che si ispira allo stile e alle atmosfere dei cartoni animati degli anni '40.

Protagonista del gioco è Jack Pepper: detective privato, reduce di guerra, non si tira mai indietro di fronte a una scazzottata. Sullo sfondo della metropoli corrotta di Mouseberg, Pepper viene assoldato per indagare su tre diversi casi, storie noir che attingono a piene mani dall'immaginario di Chandler e Hammett.

L'ufficio di Jack costituisce un hub da cui è possibile partire per le varie missioni ma anche potenziare le armi che compongono il suo arsenale grazie a Tammy, oppure bere un bicchiere al Little Big Pub per ricaricare le batterie prima di lanciarsi ancora una volta in pista.

Gli sviluppatori hanno spiegato nel video che Mouse: P.I. for Hire è prima di tutto un'opera d'artigianato: ogni singolo movimento, ogni arma, ogni nemico è stato disegnato a mano, come si faceva un secolo fa. Niente modelli 3D che ruotano nello spazio, ma centinaia di pose realizzate frame dopo frame, per un effetto "rubber hose" assolutamente credibile.