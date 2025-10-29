Battlefield 6 ora include una radio in stile GTA grazie a Spotify

Battlefield 6 ora include una radio in stile GTA, frutto di un accordo fra Electronic Arts e la piattaforma musicale Spotify, che ha creato per lo sparatutto una playlist ufficiale ascoltabile sia in maniera tradizionale che, appunto, in-game.

E così, proprio come accade da sempre nei vari episodi della serie Grand Theft Auto, anche salire a bordo di uno dei tanti veicoli disponibili in Battlefield 6 ci consentirà di ascoltare della buona musica, in questo caso una selezione di artisti internazionali di indubbio spessore.

Da Limp Bizkit a Bob Dylan, da Godsmack a Pantera, da Snoop Dogg a Red Hot Chili Peppers, la radio di Battlefield 6 attinge ai più grandi successi degli anni '90 e 2000 per conquistare in particolare gli appassionati di lunga data.

La funzionalità, del tutto inedita per un titolo del genere, si attiva nell'ambito delle modalità multiplayer ed è disponibile sia in Battlefield 6 che nel nuovissimo Battlefield REDSEC, il battle royale free-to-play che è stato lanciato ufficialmente nella giornata di ieri.