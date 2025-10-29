Battlefield 6 ora include una radio in stile GTA grazie a Spotify

Battlefield 6 ora include una radio in stile GTA, frutto di un accordo fra Electronic Arts e la piattaforma musicale Spotify, che ha creato per lo sparatutto una playlist ufficiale ascoltabile sia in maniera tradizionale che, appunto, in-game.
E così, proprio come accade da sempre nei vari episodi della serie Grand Theft Auto, anche salire a bordo di uno dei tanti veicoli disponibili in Battlefield 6 ci consentirà di ascoltare della buona musica, in questo caso una selezione di artisti internazionali di indubbio spessore.
Da Limp Bizkit a Bob Dylan, da Godsmack a Pantera, da Snoop Dogg a Red Hot Chili Peppers, la radio di Battlefield 6 attinge ai più grandi successi degli anni '90 e 2000 per conquistare in particolare gli appassionati di lunga data.
La funzionalità, del tutto inedita per un titolo del genere, si attiva nell'ambito delle modalità multiplayer ed è disponibile sia in Battlefield 6 che nel nuovissimo Battlefield REDSEC, il battle royale free-to-play che è stato lanciato ufficialmente nella giornata di ieri.
La colonna sonora della guerra
Pur al netto di alcune distinzioni fra utenti normali e possessori dell'abbonamento a Battlefield Pro, l'ampia playlist creata in collaborazione con Spotify e le sue diverse "stazioni radio" vanno ad arricchire ulteriormente il lancio della Stagione 1 di Battlefield 6.
Sembra insomma che Electronic Arts e i Battlefield Studios stavolta abbiano davvero pensato a tutto e stiano supportando in maniera molto aggressiva il nuovo capitolo della serie, in vista dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 7 il prossimo 14 novembre.