Battlefield 6 ora include una radio in stile GTA grazie a Spotify

Electronic Arts ha siglato un accordo con la piattaforma musicale Spotify al fine di inserire in Battlefield 6 una radio in stile Grand Theft Auto: ecco come funziona.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/10/2025
Uno dei veicoli di Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6
Battlefield 6 ora include una radio in stile GTA, frutto di un accordo fra Electronic Arts e la piattaforma musicale Spotify, che ha creato per lo sparatutto una playlist ufficiale ascoltabile sia in maniera tradizionale che, appunto, in-game.

E così, proprio come accade da sempre nei vari episodi della serie Grand Theft Auto, anche salire a bordo di uno dei tanti veicoli disponibili in Battlefield 6 ci consentirà di ascoltare della buona musica, in questo caso una selezione di artisti internazionali di indubbio spessore.

Da Limp Bizkit a Bob Dylan, da Godsmack a Pantera, da Snoop Dogg a Red Hot Chili Peppers, la radio di Battlefield 6 attinge ai più grandi successi degli anni '90 e 2000 per conquistare in particolare gli appassionati di lunga data.

La funzionalità, del tutto inedita per un titolo del genere, si attiva nell'ambito delle modalità multiplayer ed è disponibile sia in Battlefield 6 che nel nuovissimo Battlefield REDSEC, il battle royale free-to-play che è stato lanciato ufficialmente nella giornata di ieri.

La colonna sonora della guerra

Pur al netto di alcune distinzioni fra utenti normali e possessori dell'abbonamento a Battlefield Pro, l'ampia playlist creata in collaborazione con Spotify e le sue diverse "stazioni radio" vanno ad arricchire ulteriormente il lancio della Stagione 1 di Battlefield 6.

Sembra insomma che Electronic Arts e i Battlefield Studios stavolta abbiano davvero pensato a tutto e stiano supportando in maniera molto aggressiva il nuovo capitolo della serie, in vista dell'uscita di Call of Duty: Black Ops 7 il prossimo 14 novembre.

