Mouse: P.I. for Hire è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita ufficiale

Mouse: P.I. for Hire è stato rinviato da Fumi Games, che ha comunicato la decisione di voler spostare la finestra di lancio del suo interessante sparatutto in stile cartone animato vintage all'inizio del 2026.
"Sappiamo che siete tutti entusiasti per l'annuncio della data di uscita di Mouse: P.I. For Hire, che avverrà durante il Galaxies Gaming Showcase di questa settimana, il 23 ottobre", ha scritto il team di sviluppo in un post pubblicato sui social.
"Prima della presentazione, tuttavia, volevamo farvi sapere che abbiamo preso la decisione di spostare il lancio di Mouse: P.I. For Hire dal 2025 ai primi mesi del 2026", continua il messaggio di Fumi Games.
"Il supporto che ci avete mostrato nel corso degli anni significa tantissimo per noi. La nostra massima priorità è offrirvi il miglior gioco possibile, e questo rinvio ci aiuterà a garantire che riusciremo a raggiungere tale obiettivo."
Domani torna il Galaxies Showcase
Come ha ricordato Fumi Games, domani 23 ottobre potremo seguire la nuova edizione del Galaxies Showcase, che oltre alla data di uscita di Mouse: P.I. for Hire vedrà la presenza di tantissimi altri giochi e sviluppatori.
Nell'ambito di una diretta che avrà inizio alle 21.00, assisteremo alla presentazione di oltre cinquanta titoli, fra cui i nuovi progetti di Team17, l'inquietante Cthulhu: The Cosmic Abyss e Painkiller, che verrà mostrato con il suo spettacolare trailer di lancio.