Mouse: P.I. for Hire è stato rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita ufficiale

Mouse: P.I. for Hire è stato rinviato da Fumi Games, che ha comunicato la decisione di voler spostare la finestra di lancio del suo interessante sparatutto in stile cartone animato vintage all'inizio del 2026.

"Sappiamo che siete tutti entusiasti per l'annuncio della data di uscita di Mouse: P.I. For Hire, che avverrà durante il Galaxies Gaming Showcase di questa settimana, il 23 ottobre", ha scritto il team di sviluppo in un post pubblicato sui social.

"Prima della presentazione, tuttavia, volevamo farvi sapere che abbiamo preso la decisione di spostare il lancio di Mouse: P.I. For Hire dal 2025 ai primi mesi del 2026", continua il messaggio di Fumi Games.

"Il supporto che ci avete mostrato nel corso degli anni significa tantissimo per noi. La nostra massima priorità è offrirvi il miglior gioco possibile, e questo rinvio ci aiuterà a garantire che riusciremo a raggiungere tale obiettivo."