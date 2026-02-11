Al lancio, Towerborne diventerà un gioco offline premium, non più free-to-play

Evidentemente la fase di Accesso Anticipato non deve essere andata benissimo e gli sviluppatori vogliono provare una via alternativa. Va sottolineato che si potrà comunque giocare in cooperativa, sia online che offline, ma saranno rimosse alcune funzioni legate all'impostazione precedente, come le microtransazioni.

Towerborne sarà lanciato il 26 febbraio 2026. La versione finale sarà completamente rivoluzionata rispetto a quella in accesso anticipato, come annunciato da Stoic. Per inciso, non sarà più un gioco free-to-play live service solo online, ma uno premium giocabile offline . Quindi avrà un prezzo di acquisto, ma sarà completamente ritarato.

La versione bella

Parlando della versione finale, l'aggiornamento 1.0 aggiungere le seguenti caratteristiche:

La storia completa! Con un antagonista! Con una conclusione! E un VERO FINALE!

Due nuovi boss maggiori, incluso un boss finale epico

Un sistema di difficoltà completamente nuovo abbinato a un completo ribilanciamento del gioco, e una nuova difficoltà "Brutale" per coloro che amano le sfide più dure

Una Mappa del Mondo rielaborata e rinnovata

Un bioma completamente nuovo con le sue trame, personaggi, nemici e boss

Nuovo equipaggiamento, abilità e Aspetti rielaborati, che consentono build molto più profonde

Nuovi luogotenenti

Nuova umbra

La Job Board è ora la Bounty Board, che di per sé comporta una quantità enorme di gameplay, offrendo tantissime missioni secondarie e sfide

Un nuovissimo sistema per la Fucina con la possibilità di modificare, potenziare, rilanciare le statistiche e altro ancora

Molteplici slot di salvataggio e la possibilità di importare il tuo personaggio attuale, compreso di bottino

Nuova musica dall'uomo, il mito, il maestro, Austin Wintory

Tonnellate di miglioramenti QoL, correzioni di bug e molti piccoli tocchi che ottimizzano e migliorano l'esperienza del giocatore

Oh sì, e niente più acquisti cosmetici... puoi acquisire tutti i cosmetici gratuitamente attraverso il gioco, e abbiamo aggiunto anche una TONNELLATA di nuovi cosmetici... come, una vera tonnellata digitale

Parlando della transizione tra modelli economici, nelle FAQ ufficiali Stoic ha precisato che chi ha avuto accesso al gioco acquistando il Founders Pack avrà diritto alla versione 1.0 senza spendere altri soldi e mantenendo tutte le ricompense avute finora.

La cattiva notizia è che tutti i progressi fatti in Accesso Anticipato saranno resettati, per l'ovvio motivo che la versione finale sarà molto diversa dalle precedenti.

Parlando delle motivazioni che hanno portato a questo cambiamento radicale, sono stati citati i feedback della comunità, che hanno chiesto un'esperienza "completa e rifinita, senza meccaniche di monetizzazione da live service." Quindi, il modello premium ha portato alla rimozione del "grind da live service" e dei sistemi "pay to win", diventando la "versione migliore di Towerborne." Aspettate, volete dirci che il modello live service comporta un peggioramento mirato dei giochi? Non l'avremmo mai detto...