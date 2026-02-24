Towerborne è in arrivo: vediamo le caratteristiche della versione completa, non più free-to-play

A un paio di giorni dal lancio, Stoic presenta le novità della versione completa di Towerborne, che uscirà il 26 febbraio come titolo premium e non più free-to-play, ma comunque disponibile anche all'interno di Xbox Game Pass, in continuità con la versione in accesso anticipato.
Per chi non lo conoscesse, Towerborne è un action RPG in 2D a scorrimento con elementi da vero e proprio picchiaduro, ambientato in un ampio mondo dinamico con varie missioni da portare a termine, partendo sempre da una base semovente chiamata Belfry.
Dopo un lungo accesso anticipato, lanciato anche direttamente su Game Pass, Towerborne sta per raggiungere la versione 1.0, arrivando su PC, Xbox Series X|S e PS5 in edizione completa.
Una netta evoluzione
Con il raggiungimento della versione 1.0, Towerborne presenterà diverse novità a partire proprio dall'impostazione generale del gioco, che ha abbandonato la struttura free-to-play con micro-transazioni per passare a quella più tradizionale da gioco premium, da acquistare.
In Towerborne ci troviamo a interpretare un Ace, ovvero un guerriero immortale che vive nel Belfry, una sorta di torre semovente, ma si avventura con altri al di fuori di questa, all'interno di un mondo selvaggio.
La versione 1.0 del gioco contiene una Campagna da "oltre 15 ore" che spazia su oltre 50 missioni sparse per il mondo di Eld, che portano ad esplorare le sue varie ambientazioni, facendo crescere il livello di Danger del personaggio che diventa così in grado di affrontare sfide sempre più impegnative.
In questa Campagna ci troviamo ad affrontare anche 25 luogotenenti e 6 boss maggiori, oltre a numerosi NPC con cui interagire e vari segreti da scoprire.
Il sistema di combattimento, incentrato su azione, mosse speciali e combo, viene arricchito nella versione 1.0 con abilità Class Mastery perfezionate, che si sbloccano all'avanzare del livello e delle classi sbloccate.
Il gioco può essere affrontato in single player o in multiplayer cooperativo, con la possibilità di giocare offline e online in entrambe le modalità, mentre la Bounty Board propone sempre nuove missioni anche al di fuori della Campagna.
La progressione consente di sviluppare il proprio personaggio in varie maniere, ma la personalizzazione è un elemento importante che riguarda anche l'aspetto dei propri combattenti, il quale può essere variato con elementi cosmetici che si conquistano nel gioco, non necessariamente con acquisti come avveniva nella versione free-to-play.