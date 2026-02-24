Marvel's Wolverine ha una data di uscita ufficiale, la nuova esclusiva PS5 arriverà prima del previsto

Come un fulmine a ciel sereno, Insomniac Games e PlayStation hanno annunciato la data di uscita di Marvel's Wolverine : il gioco debutterà in esclusiva su PS5 il 15 settembre di quest'anno.

Un annuncio un po' troppo sobrio?

Resta curioso il fatto che l'annuncio non sia stato fatto durante lo State of Play di pochi giorni fa, una vetrina sicuramente ideale per una delle esclusive PS5 più attese di quest'anno. Anche la comunicazione odierna è arrivata in modo sorprendentemente sobrio: un semplice messaggio sui profili social di Insomniac Games e PlayStation, come quello qui sotto, senza un trailer, immagini o nuove informazioni.



L'ultima volta che abbiamo visto in azione Marvel's Wolverine è stato alla fine dello scorso settembre tramite un trailer ad alto tasso d'azione, che ha confermato che si tratta del progetto più crudo mai affrontato da Insomniac Games, caratterizzato da direzione nettamente più violenta rispetto ai precedenti lavori dello studio, con combattimenti ravvicinati, sangue in abbondanza e smembramenti, che sottolineano un tono più brutale e aderente alla natura del personaggio.

È stato inoltre confermato che a interpretare questa versione tormentata di Wolverine sarà l'attore Liam McIntyre, chiamato a dare voce e corpo a un protagonista segnato da un passato oscuro che continua a sfuggirgli. La storia lo porterà a cercare risposte affrontando orde di nemici sfruttando resilienza, ferocia e fattore rigenerante. Il viaggio toccherà diverse location iconiche dell'universo Marvel, da Madripoor al Canada innevato fino alle strade di Tokyo, con incontri chiave con altri personaggi dell'universo Marvel, come Mystique, Omega Red e i Reavers.