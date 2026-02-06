Marvel's Wolverine, una battuta sembra fare riferimento a Daredevil

Naturalmente lo studio è consapevole delle voci e il post sembra dunque essere stato scritto con un pizzico di malizia da parte degli autori di Marvel's Wolverine, anche se in questo caso specifico immaginiamo che la battuta fosse fine a se stessa.

Le ipotesi formulate dagli utenti sulla possibile realizzazione da parte di Insomniac di un tie-in dedicato a Daredevil non sono campate per aria, in realtà: è da tempo che si vocifera di un interessamento del team nei confronti del Diavolo di Hell's Kitchen.

Si tratta di un gioco di parole che fa così: "Claws? Che cos'è, una specie di gergo legale da avvocati di grido?" La pronuncia di "claws", "artigli", è infatti la stessa di "clause", ovverosia "clausola"; e il riferimento agli avvocati rimanda inevitabilmente a Matt Murdock .

Insomniac Games ha pubblicato un post di Marvel's Wolverine con una battuta che sembra fare riferimento a Daredevil , e i fan hanno ovviamente colto la citazione con entusiasmo, immaginando scenari probabilmente irrealistici ma affascinanti.

Un gioco di Daredevil avrebbe senso?

Con Marvel's Wolverine in arrivo questo autunno e un tie-in di Venom in cantiere, non c'è dubbio che Insomniac Games si stia specializzando nel realizzare trasposizioni di successo dedicate ai supereroi Marvel, e un progetto che punti a portare sullo schermo Daredevil sarebbe assolutamente affascinante.

Ci sono tuttavia parecchie incognite, a cominciare dal fatto che l'eroe creato da Stan Lee e Bill Everett non gode della medesima popolarità di Spider-Man o Wolverine e dunque giustificare investimenti significativi da parte di Sony potrebbe non essere semplicissimo.

D'altro canto, le meccaniche action con elementi stealth che Insomniac ha mutuato dalla serie Batman: Arkham si adatterebbero alla perfezione a un tie-in di Darevevil.