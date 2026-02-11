Marvel's Wolverine non sarà allo State of Play, ma potrebbe arrivare una sorpresa

Dunque, a meno che non si tratti di un depistaggio, il gioco non farà parte dell'evento : una scelta controversa, considerando che la presentazione durerà oltre sessanta minuti e Marvel's Wolverine si pone senza dubbio come l'esclusiva PlayStation più importante dell'anno.

Interrogati in merito a quando arriveranno nuovi dettagli sull'atteso tie-in dedicato a Logan, infatti, gli sviluppatori dello studio first party Sony hanno risposto semplicemente " primavera 2026 ".

A quanto pare non vedremo Marvel's Wolverine durante lo State of Play che verrà trasmesso domani sera a partire dalle 23.00: a fornire una sorta di conferma in proposito è stata direttamente Insomniac Games.

Potrebbe però esserci una sorpresa

L'eventuale assenza di Marvel's Wolverine potrebbe spingere Sony a presentare un'altra esclusiva di grosso calibro per donare spessore allo State of Play, e stando ad alcune voci esiste la possibilità che si tratti del nuovo gioco di Cory Barlog.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Al riguardo si è espresso il noto insider Shinobi, secondo cui il reveal del nuovo titolo di Santa Monica Studio "non sarebbe così sorprendente, considerando la finestra di uscita prevista", pur precisando che la sua non è in alcun modo una conferma ufficiale.