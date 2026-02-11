1

Super Mario Bros. Wonder + Tutti al Parco Bellabel per Switch 2 è in preordine su Amazon al minimo storico

Tra le proposte di Amazon troviamo il preordine di Super Mario Bros. Wonder + Tutti al Parco Bellabel per Nintendo Switch 2 con uno sconto del 18%.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   11/02/2026
Se ami l'universo di Super Mario, il gioco Super Mario Bros. Wonder + Tutti al Parco Bellabel per Nintendo Switch 2 è disponibile in preordine a 65,99 € invece di 79,99 €, per uno sconto del 18%. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e uscirà ufficialmente il 26 marzo 2026. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Super Mario Bros. Wonder + Tutti al Parco Bellabel in offerta

Si tratta del gioco Super Mario Bros. Wonder per la nuova console Nintendo Switch 2. In questa edizione è stata aggiunta la modalità assistita, per esplorare il Regno dei Fiori senza pressioni. Ti aspetteranno anche nuovi personaggi, come Rosalinda e Sfavillotto. Inoltre, il gioco include la piazza multiplayer del Parco Bellabel: troverai 17 nuove attrazioni per divertirti con i tuoi amici, sia in modalità cooperativa che competitiva. Questo parco comprende il campo base, la scuola di addestramento gestita dalla Truppa Toad e altro ancora.

Se il prezzo dovesse essere particolarmente elevato, potresti voler attendere nuovi sconti futuri. Nel frattempo, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Super Mario Bros. Wonder, se vuoi saperne di più.

