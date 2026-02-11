Elon Musk ha accusato Steve Bannon di aver usato World of Warcraft per ripulire dei soldi sporchi

La pubblicazione dei nuovi documenti legati al caso Epstein sta generando un vero e proprio terremoto, quantomeno in quei paesi in cui se ne parla attivamente, invece di perdere tempo dietro ai comici che si ritirano dalle manifestazioni canore. I coinvolti sono tutti sulla difensiva e iniziano a fioccare le accuse reciproche, come quella lanciata da Elon Musk, colto nei file a organizzare personalmente dei viaggi sull'isola del finanziere pedofilo per partecipare ai suoi "festini sfrenati", a Steve Bannon, ideologo della destra MAGA negli Stati Uniti, nonché attore principale nell'incanalare il disagio del mondo nerd verso posizione di estrema destra, attraverso tecniche di ingegnerizzazione sociale ancora oggi utilizzatissime sul web.
Di cosa si parla? Secondo Musk, Bannon avrebbe utilizzato World of Warcraft, l'MMORPG di Blizzard, come strumento per ripulire dei soldi sporchi.
Coincidenze inquietanti
"Bannon ripuliva i soldi per persone malvagie," ha scritto Musk, a commento di un ritrovamento nei file Epstein, riportato da Mario Nawfal, un influencer australiano che vive a Dubai, di cui Musk condivide spesso i post pubblicati su X.
Elon Musk Accuses Steve Bannon of Money Laundering Tied to Epstein WoW Gold Claims
Più precisamente, dai file di Epstein è emerso che il finanziere pedofilo pieno di amici importanti con cui condivideva il suo benessere, usava l'oro di World of Warcraft per spostare grandi quantità di denaro senza essere tracciato.
Narwal fa notare che nel 2007, proprio il suo amico Bannon gestiva "per pura coincidenza", una compagnia cinese che vendeva soldi di gioco per denaro vero.
C'è da dire che non ci sono prove dirette del collegamento dei due "affari", ma la coincidenza è comunque inquietante. Da qui, comunque, l'accusa di Musk, che evidentemente deve avere il dente avvelenato contro gli ex amici, tanto da volerli distruggere.