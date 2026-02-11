Elon Musk ha accusato Steve Bannon di aver usato World of Warcraft per ripulire dei soldi sporchi

La pubblicazione dei nuovi documenti legati al caso Epstein sta generando un vero e proprio terremoto, quantomeno in quei paesi in cui se ne parla attivamente, invece di perdere tempo dietro ai comici che si ritirano dalle manifestazioni canore. I coinvolti sono tutti sulla difensiva e iniziano a fioccare le accuse reciproche, come quella lanciata da Elon Musk, colto nei file a organizzare personalmente dei viaggi sull'isola del finanziere pedofilo per partecipare ai suoi "festini sfrenati", a Steve Bannon, ideologo della destra MAGA negli Stati Uniti, nonché attore principale nell'incanalare il disagio del mondo nerd verso posizione di estrema destra, attraverso tecniche di ingegnerizzazione sociale ancora oggi utilizzatissime sul web.

Di cosa si parla? Secondo Musk, Bannon avrebbe utilizzato World of Warcraft, l'MMORPG di Blizzard, come strumento per ripulire dei soldi sporchi.