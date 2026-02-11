Helldivers 2: Oppressione Meccanica è disponibile da oggi e ha un trailer di lancio

Helldivers 2, abbiamo invaso il Cyberstan in anteprima e intervistato il presidente della SuperTerra

Questa fazione ha un obiettivo molto chiaro: dare il via a una produzione di massa che possa costruire un esercito inarrestabile da schierare contro la Super Terra. Gli Helldiver ricevono dunque l'ordine di colpire queste roccaforti produttive e interrompere la catena alla fonte.

L'espansione porta i soldati della Super Terra su Cyberstan, il pianeta natale degli Automaton, dove lo scontro diventa ancora più drammatico e vede il ritorno dei Cyborg , che si sono alleati con gli Automaton dopo il furto dei progetti della Stella della Pace.

Helldivers 2: Oppressione Meccanica è disponibile da oggi su PC, PS5 e Xbox Series X|S, come conferma lo spettacolare trailer di lancio pubblicato per l'occasione da Arrowhead Game Studios.

Nuovi nemici e altre novità

Helldivers 2 potrebbe aver superato i 20 milioni di copie vendute: un risultato notevolissimo, merito anche e soprattutto della maniera con cui gli autori stanno supportando il gioco, e il lancio dell'espansione Oppressione Meccanica non è che l'ennesima conferma di questo impegno.

Tornando ai contenuti dell'aggiornamento, verranno introdotte tre nuove tipologie di nemici: gli Agitatori, comandanti corazzati capaci di coordinare le unità Automaton; i Cyborg Radicali, feroci truppe di prima linea potenziate con innesti cibernetici e biologici; e il temibile Motore Vox, una gigantesca macchina da guerra che diffonde propaganda mentre attacca con laser, razzi e mitragliatori pesanti.

Per quanto riguarda invece le nuove missioni, si tratta di incarichi che si concentrano sul blocco della produzione dei Cyborg, sul sabotaggio delle difese degli Automaton e sulla distruzione delle mega-fabbriche, mentre a supporto degli Helldiver ci sarà il Warbond Avanguardie d'Assedio con il suo nuovo equipaggiamento difensivo.

La vera novità strategica è tuttavia rappresentata dall'introduzione del Contatore Galattico dei Rinforzi: ogni caduta riduce in modo permanente i rinforzi disponibili per la Battaglia di Cyberstan, e se il contatore arriverà a zero la campagna sarà persa.