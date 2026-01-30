Helldivers 2 potrebbe aver superato un importante traguardo di vendite

Helldivers 2 , uno dei pochi live service pubblicati da Sony ad aver funzionato davvero, potrebbe aver superato i 20 milioni di copie vendute , stando alle stime di Alinea Analytics. Senza tenere conto delle microtransazioni, che pure avranno il loro peso, ciò si traduce in un fatturato lordo di circa 700 milioni di dollari.

Numeri enormi

Secondo quanto riportato da Alinea Analytics, Helldivers 2 ha venduto la maggior parte delle sue copie su Steam: 13,1 milioni. Che fosse un successo lo si poteva capire dalle quasi 800.000 recensioni degli utenti, in effetti. I dati riportati evidenziano inoltre una forte sovrapposizione con altri titoli cooperativi: il 64% dell'utenza ha giocato anche a Left 4 Dead 2 (seguito da Lethal Company al 52%).

PlayStation 5 avrebbe contribuito con circa 5,6 milioni di unità, ma non va dimenticata la versione Xbox Series X e S. Lanciata nell'agosto 2025 in concomitanza con il nuovo Halo 3: ODST Legendary Warbond, avrebbe aggiunto circa 1,6 milioni di vendite al totale.

Considerando tutte le piattaforme, Helldivers 2 avrebbe raggiunto circa 3,6 milioni di giocatori attivi solo questo mese. Non mostra inoltre segni di rallentamento, quindi, soprattutto in vista dell'arrivo del prossimo Premium Warbond, Siege Breakers, previsto per il 3 febbraio. Oltre a nuovi set di armature difensive, includerà un martello esplosivo, uno scudo, una variante a fucile a pompa del LAS-16 e molto altro.