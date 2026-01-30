I capi di Final Fantasy e Dragon Quest apprezzano la svolta multipiattaforma di Square Enix

Per anni Square Enix ha pubblicato vari videogiochi come esclusive temporali su varie piattaforme, ma lentamente ha iniziato a optare per una strategia più multipiattaforma.

Questa scelta è stata ben accolta da alcune figure chiave della compagnia, come il produttore della serie di Final Fantasy - Yoshinori Kitase - e il creatore di Dragon Quest - Yuji Horii -, che ne hanno parlato con Famitsu (traduzione dal giapponese all'inglese fornita da GamesRadar+).