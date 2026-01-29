Dragon Quest 7 Reimagined mostra il nuovo sistema di vocation dei personaggi in un trailer

Siamo ormai molto vicini al lancio di Dragon Quest 7 Reimagined, fissato per il 5 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (e Switch 2), e Square Enix sembra incrementare il ritmo dei trailer di presentazione del gioco, in questo caso con un nuovo video incentrato sul sistema delle vocation.
Il trailer "Adventure Log Parte 3" prosegue dunque dopo i precedenti video di approfondimento, che hanno esplorato diversi aspetti del gioco come il mondo esplorabile, i personaggi e altro, in questo caso concentrandosi sul sistema delle vocation, o vocazioni.
Si tratta di una caratteristica tradizionale della serie Dragon Quest, che da anni rappresenta un elemento importante del gameplay, influendo sull'uso e l'evoluzione dei personaggi nel party.
Una specie di sistema di classi
In maniera simile ai "job", le vocazioni sono sostanzialmente delle specializzazioni per i personaggi, una sorta di sistema di classi che consente di personalizzare i combattenti e caratterizzarne le abilità.
Le vocation comportano evoluzioni differenti per ogni scelta, e in certi casi influiscono sul tipo di armi che si possono utilizzare e sullo stile di combattimento in generale.
Modificano anche le abilità che si possono acquisire, in maniera tale da risultare fondamentali nella progressione dei personaggi, perché comportano delle evoluzioni uniche per ognuno di questi, in base a come decidiamo di applicare il sistema delle vocazioni.
Vediamo dunque qualche esempio di questa particolare meccanica di gioco nel video riportato qui sopra.