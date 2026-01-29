Dragon Quest 7 Reimagined mostra il nuovo sistema di vocation dei personaggi in un trailer

Siamo ormai molto vicini al lancio di Dragon Quest 7 Reimagined, fissato per il 5 febbraio su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch (e Switch 2), e Square Enix sembra incrementare il ritmo dei trailer di presentazione del gioco, in questo caso con un nuovo video incentrato sul sistema delle vocation.

Il trailer "Adventure Log Parte 3" prosegue dunque dopo i precedenti video di approfondimento, che hanno esplorato diversi aspetti del gioco come il mondo esplorabile, i personaggi e altro, in questo caso concentrandosi sul sistema delle vocation, o vocazioni.

Si tratta di una caratteristica tradizionale della serie Dragon Quest, che da anni rappresenta un elemento importante del gameplay, influendo sull'uso e l'evoluzione dei personaggi nel party.