1

Wonder Man è disponibile su Disney+, arriva un video diario con attori e regista

Wonder Man è ora disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ con tutti e otto gli episodi della prima stagione, accompagnata da un video diario in cui parlano gli attori e il regista dello show.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   29/01/2026
Il protagonista di Wonder Man

La serie televisiva di Wonder Man è disponibile su Disney+ con tutti e otto gli episodi della prima (e per ora unica) stagione, e i produttori hanno pensato bene di celebrare il lancio con un video dietro le quinte con attori e regista.

Protagonista dello show è Simon Williams, interpretato da Yahia Abdul-Mateen II: un attore emergente che vuole a tutti i costi ottenere il ruolo da protagonista in un film che potrebbe cambiare per sempre la sua carriera, il remake di un classico intitolato appunto Wonder Man.

Al suo fianco c'è l'amico Trevor Slattery, interpretato da Ben Kingsley: anche lui un attore, come ben sanno gli appassionati del Marvel Cinematic Universe, che in questo caso svolge il ruolo del mentore cercando di aiutare Simon a ottenere la parte.

Il trailer italiano di Wonder Man vi convincerà a guardare la serie TV Marvel Il trailer italiano di Wonder Man vi convincerà a guardare la serie TV Marvel

Attorno a loro si muove un cast di personaggi molto interessanti, tutti pronti a raccontarci una storia diversa dal solito, che stando alle prime reazioni sembra aver fatto breccia nel cuore dei fan delle produzioni Marvel.

La fine di un'era

Annunciata lo scorso ottobre, la serie TV di Wonder Man si pone per molti versi come l'ultimo progetto di un'era che sembra conclusa, e che ha portato sulla piattaforma Disney+ una quantità di show che alcuni hanno ritenuto eccessiva, specie a fronte di una qualità decisamente altalenante.

I recenti flop al botteghino hanno infatti convinto Marvel a rifocalizzare i propri sforzi su di un numero inferiore di film e serie televisive, da un lato per favorire la desaturazione del mercato e dall'altra per ricercare appunto criteri qualitativi superiori.

#Disney #Serie TV
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Wonder Man è disponibile su Disney+, arriva un video diario con attori e regista