Wonder Man è disponibile su Disney+, arriva un video diario con attori e regista

La serie televisiva di Wonder Man è disponibile su Disney+ con tutti e otto gli episodi della prima (e per ora unica) stagione, e i produttori hanno pensato bene di celebrare il lancio con un video dietro le quinte con attori e regista.

Protagonista dello show è Simon Williams, interpretato da Yahia Abdul-Mateen II: un attore emergente che vuole a tutti i costi ottenere il ruolo da protagonista in un film che potrebbe cambiare per sempre la sua carriera, il remake di un classico intitolato appunto Wonder Man.

Al suo fianco c'è l'amico Trevor Slattery, interpretato da Ben Kingsley: anche lui un attore, come ben sanno gli appassionati del Marvel Cinematic Universe, che in questo caso svolge il ruolo del mentore cercando di aiutare Simon a ottenere la parte.

Attorno a loro si muove un cast di personaggi molto interessanti, tutti pronti a raccontarci una storia diversa dal solito, che stando alle prime reazioni sembra aver fatto breccia nel cuore dei fan delle produzioni Marvel.