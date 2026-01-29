La versione Nintendo Switch 2 di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ha una data d'uscita

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage è già disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S e PC (Steam). È stato lanciato il 30 ottobre 2025.

La versione Nintendo Switch 2 di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ha finalmente una data d'uscita ufficiale : il 26 marzo 2026. Non manca moltissimo per giocarci, quindi. L'annuncio è arrivato direttamente dall'editore, SEGA, e dallo studio di sviluppo, Ryu Ga Gotoku Studio, che hanno svelato anche le date del beta test apert o: dal 19 al 24 febbraio.

La versione Nintendo Switch 2

In occidente sarà disponibile anche un'edizione fisica, una scheda con chiave di gioco (quindi i file d'installazione non saranno sul supporto). Costerà 49,99 euro e includerà il "30th Anniversary Swimsuit Costume Set per tutti i personaggi, il Legendary Pack, lo Yakuza Series Pack, la Virtua Fighter 30th Anniversary Music Selection e il Virtua Fighter Pre-Production Secret Materials.

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage ha introdotto la modalità World Stage, in cui si partecipa a dei tornei mondiali, affrontando rivali basati sui dati reali dei giocatori. Ci sono anche tornei secondari, ricchi di scontri unici e sfide sempre nuove.

Inoltre, il gioco supporta il Cross-play con PlayStation 5, Xbox Series X e S e Steam, con supporto completo al rollback netcode e offre degli strumenti di allenamento migliorati, così da migliorare la padronanza dei combattenti.