Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage si mostra in un nuovo trailer e annuncia l'open beta in arrivo

Sega e RGG Studio hanno annunciato il prossimo arrivo di una beta aperta per Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, con un trailer che mostra anche qualcosa di questa nuova versione del celebre picchiaduro competitivo, intitolato "Enter the World Stage".
Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Steam dal 30 ottobre e Su Nintendo Switch 2 in data successiva da confermare, introducendo la nuova modalità World Stage, in cui potremo affrontare avversari agguerriti in tornei globali, conquistare varie postazioni e combattere contro rivali basati sui dati dei giocatori reali per conquistarci un posto al vertice come combattente definitivo.
"La battaglia non finisce qui. Affina ulteriormente le tue abilità e tuffati in tornei secondari ricchi di incontri unici e sfide ancora più impegnative", comunica Sega, annunciando anche la beta in arrivo.
Una prova aperta per tutti
L'open beta pubblica di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage si terrà dall'1 al 6 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC, dunque su tutte le piattaforme previste per questa nuova versione del picchiaduro Sega.
Si tratta di una versione di prova che consente di testare il gioco in maniera approfondita con tutte le sue caratteristiche, in modo da valutare in particolare la nuova modalità World Stage.
Il lancio su queste piattaforma è previsto per il 30 ottobre, mentre su Nintendo Switch 2 non c'è ancora una data precisa ma è previsto per questo inverno, dunque attendiamo ulteriori informazioni al riguardo.
Tra le nuove caratteristiche introdotte in Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage c'è il multiplayer cross-play esteso a tutte le piattaforme previste, con il supporto del rollback netcode, e alcuni strumenti avanzati per l'allenamento, che consentiranno di diventare dei veri professionisti di Virtua Fighter 5.
Nel frattempo, nei giorni scorsi abbiamo visto tanti nuovi dettagli su Virtua Fighter New Project dal Tokyo Game Show.