Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage si mostra in un nuovo trailer e annuncia l'open beta in arrivo

Sega e RGG Studio hanno annunciato il prossimo arrivo di una beta aperta per Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage, con un trailer che mostra anche qualcosa di questa nuova versione del celebre picchiaduro competitivo, intitolato "Enter the World Stage".

Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e Steam dal 30 ottobre e Su Nintendo Switch 2 in data successiva da confermare, introducendo la nuova modalità World Stage, in cui potremo affrontare avversari agguerriti in tornei globali, conquistare varie postazioni e combattere contro rivali basati sui dati dei giocatori reali per conquistarci un posto al vertice come combattente definitivo.

"La battaglia non finisce qui. Affina ulteriormente le tue abilità e tuffati in tornei secondari ricchi di incontri unici e sfide ancora più impegnative", comunica Sega, annunciando anche la beta in arrivo.