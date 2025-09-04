Annunciate le date della closed beta di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su PS5, Xbox e Steam

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelato le date della closed beta di Virtua Fighter 5: R.E.V.O. World Stage. Prenderà via tra pochissimi giorni, per la precisione dalle 05:00 italiane dell'11 settembre fino alla stesa ora di martedì 16.

La beta sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Se siete interessati a partecipare, potrete registrarvi tramite la pagina Steam a questo indirizzo cliccando su "Richiedi Accesso" (nel momento in cui scriviamo l'opzione non è ancora disponibile), mentre gli utenti console dovranno raggiungere questa pagina e collegarsi o creare da zero un SEGA Account.