Annunciate le date della closed beta di Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage su PS5, Xbox e Steam

Sega e Ryu Ga Gotoku Studio hanno svelato le date della closed beta di Virtua Fighter 5: R.E.V.O. World Stage. Prenderà via tra pochissimi giorni, per la precisione dalle 05:00 italiane dell'11 settembre fino alla stesa ora di martedì 16.
La beta sarà disponibile su PS5, Xbox Series X|S e PC. Se siete interessati a partecipare, potrete registrarvi tramite la pagina Steam a questo indirizzo cliccando su "Richiedi Accesso" (nel momento in cui scriviamo l'opzione non è ancora disponibile), mentre gli utenti console dovranno raggiungere questa pagina e collegarsi o creare da zero un SEGA Account.
I contenuti e i bonus della beta
Secondo le informazioni fornite da SEGA, la closed beta offrirà accesso alla modalità classificata, al matchmaking online, alla modalità allenamento offline e alla modalità arcade offline, insomma tutto il necessario per fare pratica e farsi un'idea sul gioco. Gli utenti che prenderanno parte alla closed beta sbloccheranno un titolo speciale alla pubblicazione della versione completa del gioco (su console, a patto di conservare i file di salvataggio della beta).
Virtua Fighter 5: R.E.V.O. World Stage sarà disponibile a partire dal 30 ottobre su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Verrà pubblicata anche una versione Nintendo Switch 2, al momento ancora sprovvista di una data di uscita precisa.
Per chi non lo sapesse, "World Stage" è una riedizione del picchiaduro che introduce la nuova modalità omonima per giocatore singolo in cui si affrontano tornei in tutto il mondo. Il gioco sarà venduto al prezzo di 19,99 euro su tutte le piattaforme. I giocatori PC che hanno già acquistato Virtua Fighter 5 R.E.V.O., uscito lo scorso 28 gennaio, potranno effettuare l'upgrade alla nuova versione gratuitamente. Invece, chi ha acquistato Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown su PS4 potrà effettuare l'upgrade al prezzo di 9,99 euro, conservando anche tutti i DLC acquistati.