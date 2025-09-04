WhatsApp iOS Beta: in arrivo un menù chiamate unificato per conversazioni con aziende e gruppi

WhatsApp sta introducendo un nuovo menù dedicato alle chiamate in alcune conversazioni, disponibile per gli utenti che hanno installato le versioni beta più recenti dell'app su iOS. Come di consueto, la notizia è stata riportata dal noto e affidabile portale che si occupa della comunicazione relativa alla piattaforma Meta: WABetaInfo.

Questa funzionalità sostituisce i tradizionali pulsanti separati per le chiamate vocali e video, unificando tutte le opzioni di chiamata in un unico menu. L'obiettivo è semplificare e velocizzare l'esperienza dell'utente, riducendo i passaggi necessari per avviare una chiamata e migliorando la gestione delle comunicazioni con le aziende e nei gruppi.