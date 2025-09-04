WhatsApp iOS Beta: in arrivo un menù chiamate unificato per conversazioni con aziende e gruppi

WhatsApp sta introducendo un nuovo menù dedicato alle chiamate in alcune conversazioni, disponibile per gli utenti che hanno installato le versioni beta più recenti dell'app su iOS. Come di consueto, la notizia è stata riportata dal noto e affidabile portale che si occupa della comunicazione relativa alla piattaforma Meta: WABetaInfo.
Questa funzionalità sostituisce i tradizionali pulsanti separati per le chiamate vocali e video, unificando tutte le opzioni di chiamata in un unico menu. L'obiettivo è semplificare e velocizzare l'esperienza dell'utente, riducendo i passaggi necessari per avviare una chiamata e migliorando la gestione delle comunicazioni con le aziende e nei gruppi.
WhatsApp iOS Beta: le peculiarità del nuovo menù chiamate unificato
Il nuovo menu consente agli utenti aziendali di accedere rapidamente a tutte le opzioni di chiamata senza navigare tra più pulsanti. Dalla stessa conversazione, è possibile avviare una chiamata vocale, una videochiamata, creare un link per la chiamata o programmare la chiamata per un momento successivo. Questa centralizzazione delle azioni riduce il rischio di errori e permette agli utenti di gestire le chiamate in modo più efficiente.
Disponibile anche nei gruppi, dove offre funzionalità aggiuntive pensate per la comunicazione di gruppo. Oltre alle quattro azioni standard, gli utenti possono selezionare membri specifici del gruppo con cui desiderano avviare una chiamata.
WhatsApp iOS Beta: il menù unificato per le chiamate è in arrivo anche nelle chat individuali?
Al momento, WhatsApp non prevede di estendere questo menu unificato alle chat individuali al di fuori delle conversazioni con aziende. La funzione sarà disponibile gradualmente per più utenti nelle prossime settimane, migliorando progressivamente l'esperienza di chiamata per chi utilizza l'app.
Con questa novità, WhatsApp mira a centralizzare tutte le azioni legate alle chiamate in un unico menù intuitivo, garantendo maggiore controllo, precisione e facilità d'uso. Tra le ultime novità in casa WhatsApp, e in particolar modo per quel che concerne, questa volta, la versione Android della piattaforma, segnaliamo il lavoro su una nuova e maggiormente approfondita gestione degli sticker.