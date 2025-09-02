WhatsApp Android Beta: Meta è al lavoro su una nuova gestione degli sticker

WhatsApp sta lavorando per migliorare la gestione degli sticker personalizzati per i suoi utenti, grazie a una nuova funzionalità attualmente disponibile per alcuni beta tester su Android, come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo che quotidianamente si occupa della comunicazione relativa alla piattaforma Meta.

WhatsApp Android Beta: gestione sticker, ulteriori dettagli

Gli utenti potranno quindi personalizzare con cura la propria raccolta, arricchendola con sticker che riflettono il loro stile, umore e le espressioni che preferiscono, senza dover ricorrere necessariamente ad app di terze parti. La possibilità di creare e salvare sticker in modo diretto migliora notevolmente l'esperienza d'uso e la gestione delle proprie espressioni visive su WhatsApp.

WhatsApp

Questa funzione è accessibile a un gruppo selezionato di beta tester che hanno installato le ultime versioni beta di WhatsApp per Android tramite Google Play Store, e sarà distribuita progressivamente a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.