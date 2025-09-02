WhatsApp Android Beta: Meta è al lavoro su una nuova gestione degli sticker

WhatsApp sta lavorando per migliorare la gestione degli sticker personalizzati per i suoi utenti, grazie a una nuova funzionalità attualmente disponibile per alcuni beta tester su Android, come riportato dal noto e affidabile portale WABetaInfo che quotidianamente si occupa della comunicazione relativa alla piattaforma Meta.
In passato, la creazione di uno sticker attraverso la tastiera sticker di WhatsApp obbligava gli utenti a inviarlo immediatamente nella chat attiva. Questo metodo risultava limitante per molti, poiché spesso si preferiva salvare gli sticker per un uso successivo senza doverli condividere subito. Con l'ultimo aggiornamento, WhatsApp introduce una soluzione molto più flessibile.
WhatsApp Android Beta: gestione sticker, cosa cambia con il nuovo update
D'ora in avanti, dopo aver creato uno sticker, si può scegliere se salvarlo direttamente in uno dei propri pacchetti personalizzati o se generare rapidamente un nuovo pacchetto nel caso non se ne possiedano già. Questa novità include anche la possibilità di contrassegnare uno sticker come preferito, in modo da averlo sempre a portata di mano senza dover riempire inutilmente la collezione completa.
Ciò consente agli utenti di gestire in modo molto più efficiente i propri sticker. Questo aggiornamento, inoltre, è particolarmente utile per chi utilizza frequentemente gli sticker e desidera evitare di interrompere le conversazioni con l'invio obbligatorio immediato
WhatsApp Android Beta: gestione sticker, ulteriori dettagli
Gli utenti potranno quindi personalizzare con cura la propria raccolta, arricchendola con sticker che riflettono il loro stile, umore e le espressioni che preferiscono, senza dover ricorrere necessariamente ad app di terze parti. La possibilità di creare e salvare sticker in modo diretto migliora notevolmente l'esperienza d'uso e la gestione delle proprie espressioni visive su WhatsApp.
Questa funzione è accessibile a un gruppo selezionato di beta tester che hanno installato le ultime versioni beta di WhatsApp per Android tramite Google Play Store, e sarà distribuita progressivamente a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.