Vi manca la batteria in GPD Win 5 con AMD Ryzen AI MAX+ 395 Strix Halo? Ecco il cavo per risolvere il problema

La GPD Win 5 è destinata a diventare il primo dispositivo portatile da gaming a integrare l'APU Ryzen AI MAX+ 395 "Strix Halo". Mentre altri produttori stanno lavorando su soluzioni simili, l'azienda cinese appare pronta a portare per prima sul mercato una console di questa fascia, sebbene il prezzo ufficiale non sia ancora stato comunicato. A suscitare discussioni non sono solo le specifiche tecniche, ma soprattutto una decisione progettuale inusuale: la mancanza di una batteria integrata.

Al posto di un modulo interno, la Win 5 dipenderà da batterie esterne intercambiabili o dall'alimentazione diretta tramite cavo. Questo approccio ha un limite evidente: quando una batteria si esaurisce, è necessario spegnere il dispositivo o metterlo in ibernazione per sostituirla, interrompendo inevitabilmente l'attività in corso. Un problema che può diventare critico durante sessioni di gioco online. Per ridurre quella che la stessa GPD ha definito "ansia da batteria scarica", l'azienda ha annunciato una docking station di ricarica e consiglia l'acquisto di due batterie per garantire una rotazione più fluida.

Ora, però, la compagnia cinese ha avuto un'altra idea: un cavo prolunga per collegare la batteria.