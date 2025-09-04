0

Nuova funzione Netflix: grazie ad un update di "Moments" puoi creare delle clip personalizzate

Netflix è pronta ad introdurre una nuova funzione che renderà la piattaforma molto più social: si potranno creare delle clip personalizzate. Ecco come.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/09/2025
Netflix, il colosso dello streaming che più di altri ha avuto un impatto nel modo di fruire di film e serie TV, continua a innovare per migliorare l'esperienza dei suoi utenti. Dopo aver lanciato alla fine del 2024 la funzione Moments, che permette di salvare le scene preferite durante la visione di un contenuto, il team di sviluppatori ha annunciato un importante aggiornamento di questa funzionalità.

Fino a oggi, gli utenti potevano catturare soltanto un punto di partenza della scena da salvare. La novità introdotta permette ora di selezionare anche il punto finale creando così una clip, in modo tale da consentire la definizione con precisione della durata della porzione di video che si vuole ritagliare.

Come attivare la nuova funzione di Netflix?

L'attivazione di questa nuova funzione di Netflix è semplice: durante la riproduzione di un contenuto su un dispositivo mobile (attualmente non disponibile su TV), basta toccare il nuovo pulsante di ritaglio che appare sotto la barra di riproduzione. A questo punto si regola la lunghezza del video scelto dal punto iniziale a quello finale desiderato.

Una volta salvata, la clip modificata si archivia nella nuova scheda "Il mio Netflix", accessibile direttamente dall'app. Qui è possibile sia rivedere i propri momenti preferiti, sia condividerli facilmente con amici e familiari. In questo modo la piattaforma punta anche ad ampliare la sua componente social.

La nuova funzione di Netflix per una fruizione diversa dei contenuti

Questa novità relativa a Moments è già attiva a livello globale, inclusa l'Italia, e rappresenta un passo avanti nell'offrire una fruizione più interattiva e condivisibile dei contenuti streaming. Con questo aggiornamento, Netflix si conferma non solo una piattaforma di entertainment ma anche uno spazio social dinamico, dove memorie e emozioni possono essere raccolte e condivise in modo facile e immediato.

Tra le ultime novità in casa Netflix, segnaliamo un elenco di quelli che sono stati i contenuti più attesi in uscita nel mese di settembre, oltre a delle succulenti notizie relative al prossimo prodotto targato "Splinter Cell".

