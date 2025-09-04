0

Il monitor ASUS ROG Strix XG27UCG da 27" è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Tra le offerte di Amazon troviamo il monitor ASUS ROG Strix XG27UCG al minimo storico. Ecco quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   04/09/2025
Monitor ASUS ROG Strix XG27UCG

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS ROG Strix XG27UCG a 429 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 472 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del monitor ASUS ROG Strix XG27UCG

Si tratta in questo caso del monitor da 27" 3840 x 2160 con doppia modalità versatile, ovvero 4K a 160 Hz o FHD a 320 Hz. Con la tecnologia ASUS Fast IPS il tempo di risposta è di 1 ms per immagini di gioco sempre nitide e frame rate elevati. Con ASUS Extreme Low Motion Blur Sync si può sfruttare l'ELMB insieme alla frequenza d'aggiornamento variabile, eliminando quindi ghosting e tearing.

Monitor ASUS ROG Strix XG27UCG
Monitor ASUS ROG Strix XG27UCG

La gamma di colori DCI-P3 al 95% contribuisce a immagini convincenti e una gradazione più uniforme. Troviamo inoltre la compatibilità con G-SYNC e FreeSync, mentre Variable Overdrive 2.0 garantisce prestazioni ottimali.

Non perdere le migliori offerte selezionate dalla Redazione di Multiplayer.it
Iscriviti al Canale
Questo articolo include un link con affiliazione che potrebbe fruttare una commissione a Multiplayer.it.
#Sconti #Migliori offerte Amazon Italia
Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Il monitor ASUS ROG Strix XG27UCG da 27" è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre