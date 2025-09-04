Il monitor ASUS ROG Strix XG27UCG da 27" è in sconto su Amazon al prezzo più basso di sempre

Su Amazon è disponibile il monitor ASUS ROG Strix XG27UCG a 429 € rispetto al prezzo più basso registrato negli ultimi 30 giorni, ovvero 472 €. Si tratta quindi del prezzo più basso di sempre, per quanto riguarda questa piattaforma. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, mentre la consegna è prevista entro il giorno successivo all'acquisto, salvo particolari variazioni. Oltretutto, Amazon offre una politica di reso gratuito: ciò significa che potrete eventualmente restituire il prodotto entro 14 giorni e senza costi aggiuntivi. Vediamo tutti i dettagli affinché possiate valutarne l'acquisto.
Caratteristiche del monitor ASUS ROG Strix XG27UCG
Si tratta in questo caso del monitor da 27" 3840 x 2160 con doppia modalità versatile, ovvero 4K a 160 Hz o FHD a 320 Hz. Con la tecnologia ASUS Fast IPS il tempo di risposta è di 1 ms per immagini di gioco sempre nitide e frame rate elevati. Con ASUS Extreme Low Motion Blur Sync si può sfruttare l'ELMB insieme alla frequenza d'aggiornamento variabile, eliminando quindi ghosting e tearing.
La gamma di colori DCI-P3 al 95% contribuisce a immagini convincenti e una gradazione più uniforme. Troviamo inoltre la compatibilità con G-SYNC e FreeSync, mentre Variable Overdrive 2.0 garantisce prestazioni ottimali.