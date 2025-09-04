Nioh 3 presenta il boss Takeda Shingen con un video gameplay

Uno scontro all'ultimo sangue

Il boss si presenta come un demone di grossa taglia, dotato di quattro braccia muscolose e sorprendentemente agile per la sua stazza. Durante il combattimento, lo si vede eseguire balzi improvvisi e scatti fulminei per cogliere di sorpresa l'avversario, alternando attacchi caricati e combinazioni di pugni devastanti. Nella seconda fase dello scontro, Shingen si potenzia ulteriormente, diventando ancora più aggressivo e letale, sfoggiando anche una nuova mossa con cui scaglia una serie di pericolose sfere di energia contro il giocatore.

Nioh 3 sarà disponibile su PS5 e PC nel corso del 2026. Team Ninja ha recentemente condiviso nuovi dettagli sui miglioramenti in arrivo, sviluppati sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori che hanno provato la demo a tempo limitato rilasciata durante l'estate.