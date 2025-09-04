0

Nioh 3 presenta il boss Takeda Shingen con un video gameplay

Nioh 3 torna a mostrarsi in grande stile, grazie a un video gameplay che mette in scena lo scontro con il boss Takeda Shingen.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   04/09/2025
Uno scontro con un Oni in Nioh 3
Nioh 3
Nioh 3
Il canale YouTube di IGN ha pubblicato un nuovo video gameplay di Nioh 3, il primo di una serie di nuovi contenuti dedicati all'action GDR di Team Ninja, che verranno svelati nel corso del mese di settembre.

Il filmato mostra in particolare l'intenso scontro con Takeda Shingen, celebre daimyo giapponese dell'epoca Sengoku, qui trasformato in un feroce Oni pronto a mettere alla prova anche i giocatori più esperti.

Uno scontro all'ultimo sangue

Il boss si presenta come un demone di grossa taglia, dotato di quattro braccia muscolose e sorprendentemente agile per la sua stazza. Durante il combattimento, lo si vede eseguire balzi improvvisi e scatti fulminei per cogliere di sorpresa l'avversario, alternando attacchi caricati e combinazioni di pugni devastanti. Nella seconda fase dello scontro, Shingen si potenzia ulteriormente, diventando ancora più aggressivo e letale, sfoggiando anche una nuova mossa con cui scaglia una serie di pericolose sfere di energia contro il giocatore.

Nioh 3, abbiamo provato il nuovo titolo di Team Ninja che rivoluziona la saga Nioh 3, abbiamo provato il nuovo titolo di Team Ninja che rivoluziona la saga

Nioh 3 sarà disponibile su PS5 e PC nel corso del 2026. Team Ninja ha recentemente condiviso nuovi dettagli sui miglioramenti in arrivo, sviluppati sulla base dei feedback ricevuti dai giocatori che hanno provato la demo a tempo limitato rilasciata durante l'estate.

