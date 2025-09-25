Tanti nuovi dettagli su Virtua Fighter New Project dal Tokyo Game Show

L'editore SEGA e lo sviluppatore Ryu Ga Gotoku Studio hanno diramato nuove informazioni su Virtua Fighter New Project (il titolo non è ancora definitivo), svelando il sistema di combattimento e alcune delle sue meccaniche fondamentali. L'occasione è stata il Tokyo Game Show 2025, edizione particolarmente scoppiettante per progetti come questo.
Il gioco offrirà due modalità di combattimento distinte per adattarsi a diversi stili e preferenze:
Standard: la vittoria si ottiene esaurendo la barra dell'energia dell'avversario o causandone la caduta fuori dal ring. Per impostazione predefinita, un incontro si vince conquistando tre round.
Uprising: Una nuova modalità che introduce situazioni dinamiche di cambiamento di ritmo, offrendo un gameplay diverso e inedito rispetto alle regole standard.
Verranno introdotti anche tre sistemi di combattimento differenti, che apriranno a molte nuove possibilità:
- Break & Rush, un sistema innovativo che introduce una meccanica di accumulo dinamico dei danni. Quando determinate aree del corpo subiscono colpi ripetuti, il danno si accumula fino alla rottura. Una volta che l'attaccante mette a segno un colpo di rottura, ottiene un vantaggio strategico che apre nuove possibilità offensive. Lo stato di "rottura" persiste nei round successivi, creando un livello tattico che aggiunge profondità e tensione a ogni incontro.
- Stunner e Stun Combo, con l'introduzione di una nuova tecnica d'attacco chiamata Stunner, questo sistema sblocca una nuova meccanica di combo che punta su fluidità e realismo, senza richiedere comandi complessi.
- Flow Guard, una nuova e stilosa meccanica difensiva che esalta la fluidità dei movimenti e l'impatto visivo. In sinergia con il sistema Break & Rush, introduce cambiamenti dinamici tra attacco e difesa in una varietà di situazioni di combattimento.
Per il resto, vi ricordiamo che Virtua Fighter New Project non è stato ancora presentato, quindi non ne conosciamo il gameplay. Del resto non sappiamo nemmeno il titolo definitivo.