I giochi gratis del 25 settembre di Epic Games Store sono disponibili, tra esorcisti e cartoni animati

È giovedì e su Epic Games Store è tempo di giochi gratis, come da tradizione: questa settimana abbiamo a che fare con due titoli alquanto interessanti e particolari, ovvero Eastern Exorcist e Jorels Brother and The Most Important Game of the Galaxy.
Potete trovare i due titoli in questione a questo indirizzo su Epic Games Store, disponibili gratis da oggi fino al 2 ottobre, ma con la possibilità di inserirli nella propria libreria e giocarci liberamente anche in seguito alla scadenza della promozione.
Contemporaneamente sono stati anche annunciati i giochi gratis del 2 ottobre, altri due giochi che risultano alquanto peculiari e decisamente diversi uno dall'altro.
I giochi gratis del 25 settembre su Epic Games Store
Eastern Exorcist è un action RPG in 2D a scorrimento laterale, caratterizzato da una particolare ambientazione orientale, che ci vede combattere vari demoni nei panni di Lu Yunchuan, un esorcista esperto in arti marziali.
Il gioco è caratterizzato da un sistema di combattimento particolarmente tecnico, che richiede colpi prescisi e movimenti studiati, oltre ad avere uno stile visivo interamente disegnato a mano, ispirato alla pittura a inchiostro cinese.
Jorel's Brother and The Most Important Game of the Galaxy è invece un'avventura punta-e-clicca basata su una celebre serie animata brasiliana, che ci cala negli scomodi panni de "Il Fratello di Jorel", un bambino di otto anni che vive all'ombra del fratello famoso.
Quando un misterioso videogioco cade dal cielo, inizia un'avventura galattica piena di comicità, assurdità e colpi di scena, con il protagonista che dovrà affrontare affrontare varie sfide in un mondo surreale e coloratissimo.