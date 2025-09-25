I giochi gratis del 25 settembre di Epic Games Store sono disponibili, tra esorcisti e cartoni animati

È giovedì e su Epic Games Store è tempo di giochi gratis, come da tradizione: questa settimana abbiamo a che fare con due titoli alquanto interessanti e particolari, ovvero Eastern Exorcist e Jorels Brother and The Most Important Game of the Galaxy.

Potete trovare i due titoli in questione a questo indirizzo su Epic Games Store, disponibili gratis da oggi fino al 2 ottobre, ma con la possibilità di inserirli nella propria libreria e giocarci liberamente anche in seguito alla scadenza della promozione.

Contemporaneamente sono stati anche annunciati i giochi gratis del 2 ottobre, altri due giochi che risultano alquanto peculiari e decisamente diversi uno dall'altro.