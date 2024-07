L'Epic Games Store è stato approvato per iOS: Apple cambia idea in tempi record

Come vi avevamo segnalato, Apple ha da poco rifiutato la pubblicazione dell'Epic Games Store su iOS in Europa. In tempi record, però, tutto è stato riapprovato.

Tim Sweeney, CEO di Epic Games, ha svelato tramite Twitter che "L'app di Epic Games Store per iOS è ora stata approvata da Apple e lo sviluppo è ricominciato. Ora, riguardo a questi 9-16 giorni di ritardo per l'approvazione dell'app TestFlight...".

Con queste ultime parole Sweeney fa riferimento al fatto che Apple sta creando ritardi per l'approvazione della versione di prova dell'Epic Games Store che la compagnia potrà condividere con un numero limitato di utenti per fare dei test, prima di pubblicare la versione ufficiale del negozio digitale. Un utente sottolinea che di norma ci vogliono al massimo due giorni per ottenere una approvazione per un TestFlight e Sweeney conferma che anche dal suo punto di vista sembra che Apple stia volutamente creando problemi.