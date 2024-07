GameStop offre Cashback per chi acquista 50€ in crediti per videogiochi e servizi streaming, per il Pro Club

GameStop Italia ci propone una interessante offerta per i videogiocatori ma non solo. Tutti gli abbonati a GS Pro Club possono sfruttare una promozione: se acquistate almeno 50€ di credito digitale per videogiochi e servizi di streaming, ottenere un Cashback di 5 euro che potrà essere utilizzato sui prossimi acquisti presso GameStop.

