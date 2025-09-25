0

Lanciata la versione 1.0 di Hades 2, con tantissime novità

Supergiant Games ha finalmente lanciato la versione 1.0 di Hades 2, introducendo in gioco tantissime novità e migliorie.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   25/09/2025
La protagonista di Hades 2
Hades II
Hades II
Articoli News Video Immagini

Supergiant Games ha annunciato il lancio della versione 1.0 di Hades 2, che finalmente è uscito dall'Accesso Anticipato, introducendo le ultime novità. Il team di sviluppo ne ha approfittato per ringraziare tutti quelli che lo hanno reso un successo.

Cosa aspettarsi dalla versione 1.0? Il vero finale della trama, svariati nuovi eventi narrativi per le decine di personaggi del gioco, nuovi brani musicali, nuove profezie della Lista del Fato, novità sbloccabili solo dopo molte ore di gioco e tanto altro ancora.

Uno sguardo al futuro

Sono stati aggiunti anche gli Obiettivi e altre caratteristiche relative alle diverse piattaforme. Insomma, c'è davvero molto da giocare, come si può vedere dalla nota di rilascio.

La sacra famiglia di Hades 2
La sacra famiglia di Hades 2

Hades II è un dungeon crawler rogue-like in cui si combatte nell'Oltretomba della mitologia greca e oltre, usando magie oscure per sfidare il sinistro Titano del Tempo. Il primissimo sequel targato Supergiant Games espande e raffina gli aspetti migliori del gioco originale per un'esperienza inedita, adrenalinica e infinitamente rigiocabile, ispirata ai miti greci e alla loro profonda connessione alle origini della stregoneria.

Hades II: la recensione di un roguelike perfetto Hades II: la recensione di un roguelike perfetto

Supergiant Games ha anche dichiarato di aver messo nella versione 1.0 di Hades II tutto ciò che poteva. Ha dichiarato che continuerà a supportare il gioco, anche se è troppo presto per svelare le novità in arrivo. "È probabile che ci prenderemo un po' di tempo per riflettere e ricaricare le energie," è stato dichiarato.

È stato svelato anche che lo sviluppo del gioco ha richiesto più di quattro anni e mezzo, di cui circa uno e mezzo in Accesso Anticipato. Per il team, è il culmine dell'esperienza fatta dalla sua nascita, avvenuta nel 2009. A questo punto non ci resta che andare a giocare.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Lanciata la versione 1.0 di Hades 2, con tantissime novità