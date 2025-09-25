Lanciata la versione 1.0 di Hades 2, con tantissime novità

Supergiant Games ha annunciato il lancio della versione 1.0 di Hades 2 , che finalmente è uscito dall'Accesso Anticipato, introducendo le ultime novità . Il team di sviluppo ne ha approfittato per ringraziare tutti quelli che lo hanno reso un successo.

Uno sguardo al futuro

Sono stati aggiunti anche gli Obiettivi e altre caratteristiche relative alle diverse piattaforme. Insomma, c'è davvero molto da giocare, come si può vedere dalla nota di rilascio.

La sacra famiglia di Hades 2

Hades II è un dungeon crawler rogue-like in cui si combatte nell'Oltretomba della mitologia greca e oltre, usando magie oscure per sfidare il sinistro Titano del Tempo. Il primissimo sequel targato Supergiant Games espande e raffina gli aspetti migliori del gioco originale per un'esperienza inedita, adrenalinica e infinitamente rigiocabile, ispirata ai miti greci e alla loro profonda connessione alle origini della stregoneria.

Supergiant Games ha anche dichiarato di aver messo nella versione 1.0 di Hades II tutto ciò che poteva. Ha dichiarato che continuerà a supportare il gioco, anche se è troppo presto per svelare le novità in arrivo. "È probabile che ci prenderemo un po' di tempo per riflettere e ricaricare le energie," è stato dichiarato.

È stato svelato anche che lo sviluppo del gioco ha richiesto più di quattro anni e mezzo, di cui circa uno e mezzo in Accesso Anticipato. Per il team, è il culmine dell'esperienza fatta dalla sua nascita, avvenuta nel 2009. A questo punto non ci resta che andare a giocare.